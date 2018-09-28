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Teyzeden altın emzik amcadan oyuncak Ferrari (Arda Turan-Aslıhan Doğan)

Turan Ailesi dünyaya gelecek bebekleri için alışverişe başladı. Eşi Aslıhan Doğan Turan 7,5 aylık hamile olan Arda Turan'ın teyzesi ve kardeşi Okan Turan altın emzik ve oyuncak Ferari aldı.

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    Başakşehirli futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan doğum için gün sayıyor. Turan Ailesi ve akrabaları da bebek için alışverişe başladı.
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    31 yaşındaki futbolcu ve eşinin 8 bin TL'lik bebek arabası tercihinden sonra amca ve teyzeden de hediye geldi.
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    Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan yeğeni için 3 bin 500 liraya akülü Ferrari otomobil aldı.
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    Ünlü futbolcunun teyzesi ise doğumu için gün sayılan bebek için altın emzik hediye etti.
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    Doğumuna 1,5 ay kalan ikilinin bebeklerinin isminin Hamza Arda olacağı iddia edildi.
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