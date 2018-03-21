The Beatles üyesi Ringo Starr “sör” oldu
ntv.com.tr
The Beatles grubu üyesi İngiliz müzisyen Ringo Starr şövalyelik töreniyle “sör” unvanı aldı.
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The Beatles grubu üyesi Ringo Starr, Prens William tarafından şövalye ilan edildi.
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Dün Londra’daki Buckingham Sarayı’nda düzenlenen törende, Prens William’ın önünde diz çöken sanatçı, “sör” unvanını aldı.
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77 yaşındaki sanatçı, “sör” unvanıyla ilgili BBC’ye yaptığı konuşmada, “Bu yeni bir unvan, nasıl doğru kullanacağınızı bilmiyorum. Ama sizden bunu kullanmanızı istiyorum” dedi.
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Törene eşi Barbara Bach ile katılan Starr, tören sonrası sarayın bahçesinde poz verdi.
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Bugüne kadar Rolling Stone üyesi Mick Jagger, sanatçı Elton John, eski futbolcu David Beckham, Manchester United'ın teknik direktörü Alex Ferguson gibi popüler isimlere “sör” unvanı verildi.