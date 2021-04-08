The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı

08.04.2021 - 08:22 | Son Güncelleme : 08.04.2021 - 08:28
25 yaşıdaki İngiliz oyuncu, Instagram sayfasında Pop dergisine gelinlikle verdiği pozlardan bazılarını paylaştı. Corrin, paylaşımına “En sevdiğiniz eşcinsel gelin” yazarak, hikayenin devamının dergide yer aldığını belirtti.
Açıklamasının ardından hayranları, Corrin’e destek mesajları yağdırdı. Haber Twitter’a da yayıldı ve orada da Corrin’in cinsel yönelimini açıklamasına destek geldi. Hayranları, Corrin’i, cesaretinden dolayı kutladı.
The Crown dizisinde Prenses Diana’yı canlandıran Corrin, 2021 Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi. The Crown dizisi de Drama Dalında En İyi Dizi ödülüne layık görüldü.
1995 yılında doğan Corrin, oyunculuk ve dansa olan ilgisini geliştirdiği dönemde tamamı kızlardan oluşan yatılı bir okul olan Surrey’deki Roma Katolik Woldingham Okuluna gitti. Corrin, Londra Müzik ve Dramatik Sanat Akademisi'e Shakespeare kursu aldığı ve Güney Afrika, Knysna'daki bir okulda öğretmen olarak gönüllü olduğu bir yıl ara verdi. Corrin Bristol Üniversitesi’nde drama okudu, ancak Cambridge'deki St. John's College'da drama ve sanat okumak için ayrıldı. Bugüne kadar bazı film ve dizilerde küçük rolleri olan Corrin, ilk büyük çıkışını The Crown dizisiyle yakaladı.