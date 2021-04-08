The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı

İngiliz kraliyet hayatını anlatan The Crown dizisinde Prenses Diana karakterine hayat veren ödüllü oyuncu Emma Corrin, sosyal medyada cinsel kimliğini açıkladı.

08.04.2021 - 08:22 | Son Güncelleme : 08.04.2021 - 08:28

The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı - 1

Ödüllü dizi The Crown’ın ödüllü yıldızı Emma Corrin, cinsel kimliğini sosyal medyada açıkladı.

The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı - 2

25 yaşıdaki İngiliz oyuncu, Instagram sayfasında Pop dergisine gelinlikle verdiği pozlardan bazılarını paylaştı. Corrin, paylaşımına “En sevdiğiniz eşcinsel gelin” yazarak, hikayenin devamının dergide yer aldığını belirtti.

The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı - 3

Açıklamasının ardından hayranları, Corrin’e destek mesajları yağdırdı. Haber Twitter’a da yayıldı ve orada da Corrin’in cinsel yönelimini açıklamasına destek geldi. Hayranları, Corrin’i, cesaretinden dolayı kutladı.

The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı - 4

The Crown dizisinde Prenses Diana’yı canlandıran Corrin, 2021 Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi. The Crown dizisi de Drama Dalında En İyi Dizi ödülüne layık görüldü.

The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı - 5

1995 yılında doğan Corrin, oyunculuk ve dansa olan ilgisini geliştirdiği dönemde tamamı kızlardan oluşan yatılı bir okul olan Surrey’deki Roma Katolik Woldingham Okuluna gitti. Corrin, Londra Müzik ve Dramatik Sanat Akademisi'e Shakespeare kursu aldığı ve Güney Afrika, Knysna'daki bir okulda öğretmen olarak gönüllü olduğu bir yıl ara verdi. Corrin Bristol Üniversitesi’nde drama okudu, ancak Cambridge'deki St. John's College'da drama ve sanat okumak için ayrıldı. Bugüne kadar bazı film ve dizilerde küçük rolleri olan Corrin, ilk büyük çıkışını The Crown dizisiyle yakaladı.  

The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı - 6
İşte Emma Corrin'in The Crown dizisinde Prenses Diana rolü...
The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı - 7
The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı - 8
The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı - 9
The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı - 10
The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı - 11
The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı - 12
The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı - 13

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