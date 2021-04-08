The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı

1995 yılında doğan Corrin, oyunculuk ve dansa olan ilgisini geliştirdiği dönemde tamamı kızlardan oluşan yatılı bir okul olan Surrey’deki Roma Katolik Woldingham Okuluna gitti. Corrin, Londra Müzik ve Dramatik Sanat Akademisi'e Shakespeare kursu aldığı ve Güney Afrika, Knysna'daki bir okulda öğretmen olarak gönüllü olduğu bir yıl ara verdi. Corrin Bristol Üniversitesi’nde drama okudu, ancak Cambridge'deki St. John's College'da drama ve sanat okumak için ayrıldı. Bugüne kadar bazı film ve dizilerde küçük rolleri olan Corrin, ilk büyük çıkışını The Crown dizisiyle yakaladı.