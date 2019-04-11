Theresa May ve Angela Merkel aynı ceketle pişti oldu
ntv.com.tr, AFP
İngiltere Başbakanı Theresa May ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel’deki Avrupa Birliği toplantısında pişti olmalarına kahkahayla güldü.
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İngiltere Başbakanı Theresa May ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel’deki Avrupa Birliği toplantısında pişti oldu.
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Theresa May, Avrupa Birliği liderleri karşısında Brexit’in ertelenmesi isteğiyle ilgili bir sunum yaptıktan sonra liderlerin kararı tartışması için salondan ayrılmak için harekete geçti.
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Ancak salondan ayrılmadan önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yan yana gelerek kahkahalarla güldü.
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Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel de onlara katılarak Merkel’in tabletinde yer alan fotoğrafa bakarak kahkaha attı.
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Liderlerin, pişti olduklarını gösteren fotoğrafa bakıp bununla ilgili bir espriye güldükleri düşünüldü.
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Öte yandan İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 2 yıl sürmesi öngörülen ayrılık süreci 29 Mart 2017'de resmen başlatılmıştı. Brexit, yeni AB kararıyla 31 Ekim'e ertelendi.
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İşte AB parlamentosundaki son Brexit görüşmesinde May ve Merkel’in kahkaha dolu anları...
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