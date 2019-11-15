Time 100 Next listesine giren sanatçılar

Camila Cabello (Şarkıcı)
Billie Eilish (Şarkıcı)
Noah Centineo (Oyuncu)
Ali Stroker (Oyuncu)
Ezra Miller (Şarkıcı)
Lili Reinhart (Oyuncu)
Megan Thee Stallion (Rap şarkıcısı)
Henry Golding (Oyuncu)
Liza Koshy (Oyuncu)
Jason Reynolds (Roman yazarı)
Maggie Rogers (Müzisyen)
Ryan O'Connell (Yazar)
Beanie Feldstein (Oyuncu)
Mj Rodriguez (Oyuncu)
Jharrel Jerome (Oyuncu)
D.J. "Shangela" Pierce (Oyuncu)
Wanuri Kahiu (Yönetmen)
Bowen Yang (Oyuncu)
Njideka Akunyili Crosby (Görsel sanatçı)
John Edmonds (Fotoğrafçı)