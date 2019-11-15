Time 100 Next listesine giren sanatçılar

Time, En Etkili 100 Kişi listesini hazırlamaya 15 yıl önce başladı. Listede, büyük şirketlerin CEO’ları, küresel çapta çalışan yardım kuruluşlarının yöneticileri, devlet başkanları, oyuncular yer aldı. Time’ın yeni hazırlamaya başladığı Time 100 Next listesi ise iş, eğlence, spor, siyaset, bilim, sanat ve başka alanlarda yükselen yıldızlara yer veriyor. Genç isimlerden oluşan listenin en genci 14 yaşındaki Amerikalı patenci Alysa Liu, en yaşlısı ise 44 yaşındaki İsrailli siyasetçi Ayman Odeh. Listeye girenler, Time 100 Next Galası'nda bir araya geldi. İşte Time 100 Next listesindeki sanatçılar...

Camila Cabello (Şarkıcı)

Billie Eilish (Şarkıcı)

Noah Centineo (Oyuncu)

Ali Stroker (Oyuncu)

Ezra Miller (Şarkıcı)

Lili Reinhart (Oyuncu)

Megan Thee Stallion (Rap şarkıcısı)

Henry Golding (Oyuncu)

Liza Koshy (Oyuncu)

Jason Reynolds (Roman yazarı)

Maggie Rogers (Müzisyen)

Ryan O'Connell (Yazar)

Beanie Feldstein (Oyuncu)

Mj Rodriguez (Oyuncu)

Jharrel Jerome (Oyuncu)

D.J. "Shangela" Pierce (Oyuncu)

Wanuri Kahiu (Yönetmen)

Bowen Yang (Oyuncu)

Njideka Akunyili Crosby (Görsel sanatçı)

John Edmonds (Fotoğrafçı)

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