Tina Turner hafta sonları için 76 milyon dolara ev aldı

Haberler 22.01.2022 - 15:07
ABD'li efsanevi şarkıcı Tina Turner, 27 yıllık ilişkilerinin ardından 2013'te evlendiği müzik sektöründe yöneticilik yapan Erwin Bach ile İsviçre'de hafta sonu inzivası için 76 milyon dolarlık ev satın aldı.
Alman Bach ile uzun yıllardır yaşadığı İsviçre'nin vatandaşlığını alan Turner'ın yeni mülkü 10 binadan oluşuyor ve Zürih Gölü'ne bakıyor.
Bach, 22 bin metrekarelik arazide bulunan mülkü hafta sonları inziva yeri olarak kullanacaklarını söyledi.
65 yaşındaki prodüktör"Biz İsviçre'de kendimizi çok rahat hissediyoruz. Pandemi nedeniyle ne yazık ki seyahat etmekten kaçınıyoruz" dedi.
Zürih Gölü'ne nazir ev, tenisçi Roger Federer gibi ünlülerin yaşadığı bölgede yer alıyor.
Hafta sonlarını Zürih'te geçirecek olan Tina Turner, şarkılarının haklarını geçen yıl 50 milyon dolara Bertelsmann Music Group'a satmıştı.