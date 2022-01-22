Tina Turner hafta sonları için 76 milyon dolara ev aldı

ABD'li rock'n roll divasi Tina Turner (82) ile Alman prodüktör Erwin Bach (65) çifti, İsviçre'den 76 milyon dolara malikane aldı. Turner, bu evi hafta sonları eşiyle keyif yapmak için kullanacak.

Haberler 22.01.2022 - 15:07

Tina Turner hafta sonları için 76 milyon dolara ev aldı - 1

ABD'li efsanevi şarkıcı Tina Turner, 27 yıllık ilişkilerinin ardından 2013'te evlendiği müzik sektöründe yöneticilik yapan Erwin Bach ile İsviçre'de hafta sonu inzivası için 76 milyon dolarlık ev satın aldı.

Tina Turner hafta sonları için 76 milyon dolara ev aldı - 2

Alman Bach ile uzun yıllardır yaşadığı İsviçre'nin vatandaşlığını alan Turner'ın yeni mülkü 10 binadan oluşuyor ve Zürih Gölü'ne bakıyor.

Tina Turner hafta sonları için 76 milyon dolara ev aldı - 3

Bach, 22 bin metrekarelik arazide bulunan mülkü hafta sonları inziva yeri olarak kullanacaklarını söyledi.

Tina Turner hafta sonları için 76 milyon dolara ev aldı - 4

65 yaşındaki prodüktör"Biz İsviçre'de kendimizi çok rahat hissediyoruz. Pandemi nedeniyle ne yazık ki seyahat etmekten kaçınıyoruz" dedi.

Tina Turner hafta sonları için 76 milyon dolara ev aldı - 5

Zürih Gölü'ne nazir ev, tenisçi Roger Federer gibi ünlülerin yaşadığı bölgede yer alıyor.

Tina Turner hafta sonları için 76 milyon dolara ev aldı - 6

Hafta sonlarını Zürih'te geçirecek olan Tina Turner, şarkılarının haklarını geçen yıl 50 milyon dolara Bertelsmann Music Group'a satmıştı.

Tina Turner hafta sonları için 76 milyon dolara ev aldı - 7

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