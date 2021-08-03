Tokyo Olimpiyatları'nda beklenmedik atlayış

03.08.2021 - 16:34
Kanadalı dalgıç Pamela Ware, kariyerinde ilk kez katıldığı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hiç beklenmedik bir atlayışa imza attı.
31 Temmuz Cumartesi günü kadınlar 3 metre atlama tahtasında Pamela Ware de dalış yapmak üzere tahtaya geldi.
Atlamak için hazırlanan Ware'in adımlarından sonra atlayıp hareketlerini yapması beklenirken, atlama tahtasının ucundan hiç zıplamadan ve hareket yapmadan direkt olarak suya daldı.
PUANI 0.0
Atlayış o kadar kötüydü ki Ware'in ilk önce ayakları suya değdi ve bu korkunç atlayış sonucunda Kanadalı sporcu 0.0 puan aldı.
Milliyet'in haberine göre 28 yaşında olan ve 2013 Dünya Su Sporları Şampiyonası'ndan da iki bronz madalyaya sahip olan Ware, 'Sakatlanmaktan korktuğu için' böyle bir atlayış yaptığını belirtti.
"DALIŞI YAPSAYDIM KENDİME ZARAR VEREBİLİRDİM"
Olimpiyat tarihinde eşine ender rastlanan 0.0 puan sonrası Pamela Ware atlayışıyla ilgili açıklama yaptı. Ware paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"Bu yarışmaya çok hazırdım ve bir hata yaptım. Herkesin başına gelebilirdi ama benim başıma yanlış zamanda geldi. Sanırım dalışı yapmış olsaydım, muhtemelen kendime zarar verebilirdim."