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Tolga Zengin'in balkon romantizmi

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolga Zengin, Arnavutköy’deki bir kafenin balkonunda objektiflere takıldı.

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    Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolga Zengin, aşk hayatında gaza bastı. 2014'te Ece Saraç'tan boşanan ünlü kaleci, önceki akşam Arnavutköy'deydi.
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    Posta'dan Ali Keskin'in haberine göre; sarışın bir güzelle sarmaş dolaş eğlenen Zengin'in mekanın balkonundaki romantizmi objektiflere takıldı. 

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    Sevgilisine sarılıp öpücüklere boğan Zengin, arkadaşlarının "Gazeteciler var" uyarısıyla araya mesafe koydu.
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    Muhabirleri fark eden kaleci gülümsemekle yetindi. 

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    Tolga Zengin çıkışta gazetecilerin sorularına rağmen sevgilisinin adını açıklamadı.
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    İşte Tolga Zengin'in balkon romantizmi...
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