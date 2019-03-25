Tolga Zengin'in balkon romantizmi
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolga Zengin, Arnavutköy’deki bir kafenin balkonunda objektiflere takıldı.
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1Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolga Zengin, aşk hayatında gaza bastı. 2014'te Ece Saraç'tan boşanan ünlü kaleci, önceki akşam Arnavutköy'deydi.
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Posta'dan Ali Keskin'in haberine göre; sarışın bir güzelle sarmaş dolaş eğlenen Zengin'in mekanın balkonundaki romantizmi objektiflere takıldı.
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3Sevgilisine sarılıp öpücüklere boğan Zengin, arkadaşlarının "Gazeteciler var" uyarısıyla araya mesafe koydu.
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Muhabirleri fark eden kaleci gülümsemekle yetindi.
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5Tolga Zengin çıkışta gazetecilerin sorularına rağmen sevgilisinin adını açıklamadı.
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6İşte Tolga Zengin'in balkon romantizmi...
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