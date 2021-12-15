Tom Cruise Görevimiz Tehlike ekibine özel jetle 300 pasta gönderdi

"NE SÖYLEMEM GEREKİYORSA ONU SÖYLEDİM"

Yaşanan olay sonrası özür dilemek isteyen set çalışanlarına tekrar yüklenen Hollywood yıldızı, "Burada binlerce yeni iş imkanı sağlıyoruz. Üzgünüm ancak özrünüzü kabul etmiyorum. Bunu, endüstri kapandığı için evlerini kaybeden insanlara söyleyin. Özür dilemek bu insanların masasına yemek götürmüyor ya da üniversite masraflarını karşılamıyor. Her gece bu gerçekle birlikte uyuyorum. Bu endüstrinin geleceğini düşünüyorum” sözlerini aralarına küfürler de ekleyerek sarf etmişti.

Ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından Cruise, Empire Magazine’e konuşarak, “Ne söylemem gerekiyorsa onu söyledim. O noktada tehlikede olan çok şey vardı. Ama tüm ekibime değildi bu tavrım. O ekip setten ayrıldı, sadece bazı seçilmiş kişilerdi” demişti.