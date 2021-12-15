Tom Cruise Görevimiz Tehlike ekibine özel jetle 300 pasta gönderdi

Haberler - ntv.com.tr 15.12.2021 - 10:29
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike’nin İngiltere’deki ekibine, ABD’de en sevdiği pastaneden 300 Noel pastası gönderdi.
59 yaşındaki Amerikalı oyuncu, son filminin çekiminde görev alanlara, Los Angeles’taki favori pastanesinden binlerce dolar ödeyerek yaptırdığı beyaz çikolatalı ve hindistancevizli pastaları özel jetiyle ulaştırdı.
ABD'DEN İNGİLTERE'YE GÖNDERDİ
The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Tom Görevimiz Tehlike ekibine bir Noel ikramında bulunmak istedi ve bunun için de Los Angeles’taki favori pastanesinden pasta göndermeye karar verdi. 300 pasta yaptırdı ve özel jetiyle İngiltere’ye gönderdi” dedi.
"ÖLÇÜSÜZ JEST"
Aynı kaynak, bu jesti ‘ölçüsüz’ bulduğunu belirtirken, Top Gun yıldızının ‘son derece cömert biri’ olduğunu, film yapmasına yardım eden kişilere özel bir şey yapmak istediğini söyledi.
SES KAYITLARI ÇIKTI
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) seti, Covid-19 salgını nedeniyle defalarca ertelenmiş, film çekimi 18 ayın sonunda eylül ayında bitmişti.
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission: Impossible 7) setinde Covid-19 kurallarına uymayan set çalışanlarına küfür ederek onları işten atmakla tehdit ettiğini gösteren ses kaydıyla gündeme gelmişti.
The Sun'ın yayınladığı ses kaydında aynı zamanda filmin yapımcısı olan Tom Cruise'un birkaç kez küfür ettiği ve set işçilerine bağırdığı duyuluyordu. İddiaya göre Cruise, bir bilgisayar monitörünün önünde birbirlerine çok yakın bir şekilde çalışan iki set işçisini gördüğünde sinirlenerek bağırdı. Ses kayıtlarında Cruise'un, "Eğer bunu bir daha yaparsanız, buradan defolup gidersiniz. Yapımcılar ve sigorta şirketleri bizim için Hollywood'a geri döndüler ve burada film çekiyoruz. Bize inanıyorlar ancak sizin yaptığınıza bakın" dediği duyuluyordu.
"NE SÖYLEMEM GEREKİYORSA ONU SÖYLEDİM"
Yaşanan olay sonrası özür dilemek isteyen set çalışanlarına tekrar yüklenen Hollywood yıldızı, "Burada binlerce yeni iş imkanı sağlıyoruz. Üzgünüm ancak özrünüzü kabul etmiyorum. Bunu, endüstri kapandığı için evlerini kaybeden insanlara söyleyin. Özür dilemek bu insanların masasına yemek götürmüyor ya da üniversite masraflarını karşılamıyor. Her gece bu gerçekle birlikte uyuyorum. Bu endüstrinin geleceğini düşünüyorum” sözlerini aralarına küfürler de ekleyerek sarf etmişti.
Ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından Cruise, Empire Magazine’e konuşarak, “Ne söylemem gerekiyorsa onu söyledim. O noktada tehlikede olan çok şey vardı. Ama tüm ekibime değildi bu tavrım. O ekip setten ayrıldı, sadece bazı seçilmiş kişilerdi” demişti.