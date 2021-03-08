Tom Cruise'dan sağlık çalışanlarına gizli teşekkür ziyareti

ntv.com.tr 08.03.2021 - 07:09
Görevimiz Tehlike 7 (Mission: İmpossible 7) filminin çekimlerine İngiltere'nin Londra şehrinde devam eden Tom Cruise, ülkenin Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarına teşekkür ziyaretinde bulundu. The Sun gazetesinin haberine göre, Hollywood yıldızı, geçen hafta Londra'da büyük bir aşı merkezine giderek salgında ön sıralarda yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Cruise, gişe rekorları kıran serisinin devam filmi çekimlerini tamamlamaya çalışırken Covid-19 salgınından etkilenmişti. Ünlü oyuncuya yakın kaynaklara göre, Cruise, ekibine, çekimlerin tekrar yoluna girmesine yardımcı olan sağlık personeline kişisel borcunu ödemek istediğini söyledi. Perşembe günü East London'da bulunan ExCel Centre'daki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
The Sun'a konuşan kaynak, buluşmayı şöyle anlattı: "Sağlık çalışanları, böylesine büyük bir film yıldızını karşılarında gördüklerinde gerçekten şoke oldular. Tom bunu bir sır olarak saklamak ve onlar için hoş bir sürpriz olmasını sağlamak istedi. Bütün dünya, sette, ekibine yönelik salgın önlemi konuşmasını duymuştu ve bu, salgını ne kadar ciddiye aldığını kanıtladı."
SETTE SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Görevimiz Tehlike 7 filminin çekimleri geçen yıl mart ayında Covid-19 salgını ilk kez dünyayı kasıp kavurduğunda durdurulmuştu.
Cruise, yeni filmi Görevimiz Tehlike 7'nin setinde Covid-19 kurallarına uymayan set çalışanlarına küfür içerikli bir konuşma yapmasıyla, Aralık ayında dünyanın gündemindeydi.
The Sun'ın yayınladığı ses kaydında aynı zamanda filmin yapımcısı olan Tom Cruise'un kurallara uymayan set çalışanlarına küfür ettiği ve bağırdığı duyuluyordu.
ÇALIŞANLARI AZARLADI
İddiaya göre 58 yaşındaki aktör, bir bilgisayar monitörünün önünde birbirlerine çok yakın bir şekilde çalışan iki set işçisini gördüğünde sinirlenerek bağırmıştı.
Ses kayıtlarında Cruise'un, "Eğer bunu bir daha yaparsanız, buradan defolup (küfür ediyor) gidersiniz. Yapımcılar ve sigorta şirketleri bizim için Hollywood'a geri döndüler ve burada film çekiyoruz. Bize inanıyorlar ancak sizin yaptığınıza bakın" dediği duyuluyordu.
Yaşanan olay sonrası özür dilemek isteyen set çalışanlarına tekrar yüklenen Hollywood yıldızı, "Burada binlerce yeni iş imkanı sağlıyoruz. Üzgünüm ancak özrünüzü kabul etmiyorum. Bunu, endüstri kapandığı için evlerini kaybeden insanlara söyleyin. Özür dilemek bu insanların masasına yemek götürmüyor ya da üniversite masraflarını karşılamıyor. Her gece bu gerçekle birlikte uyuyorum. Bu endüstrinin geleceğini (küfür ediyor) düşünüyorum" ifadelerini kullanıyordu.
500 BİN DOLARLIK GEMİ KİRALADI
Salgın sebebiyle çekimleri Avrupa'da devam eden Görevimiz Tehlike 7'de çalışan set işçilerinin güvenliği için Cruise, kendi cebinden 500 bin dolar ödeyerek bir gemi kiralamıştı. Setten yansıyan fotoğraflarda, ünlü oyuncunun her zaman çekim aralarında maske takması dikkat çekmişti.