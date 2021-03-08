Tom Cruise'dan sağlık çalışanlarına gizli teşekkür ziyareti

ÇALIŞANLARI AZARLADI

İddiaya göre 58 yaşındaki aktör, bir bilgisayar monitörünün önünde birbirlerine çok yakın bir şekilde çalışan iki set işçisini gördüğünde sinirlenerek bağırmıştı.

Ses kayıtlarında Cruise'un, "Eğer bunu bir daha yaparsanız, buradan defolup (küfür ediyor) gidersiniz. Yapımcılar ve sigorta şirketleri bizim için Hollywood'a geri döndüler ve burada film çekiyoruz. Bize inanıyorlar ancak sizin yaptığınıza bakın" dediği duyuluyordu.

Yaşanan olay sonrası özür dilemek isteyen set çalışanlarına tekrar yüklenen Hollywood yıldızı, "Burada binlerce yeni iş imkanı sağlıyoruz. Üzgünüm ancak özrünüzü kabul etmiyorum. Bunu, endüstri kapandığı için evlerini kaybeden insanlara söyleyin. Özür dilemek bu insanların masasına yemek götürmüyor ya da üniversite masraflarını karşılamıyor. Her gece bu gerçekle birlikte uyuyorum. Bu endüstrinin geleceğini (küfür ediyor) düşünüyorum" ifadelerini kullanıyordu.