‪'Tom Cruise'un kızı Suri Cruise babasının soyadını kullanmak istemiyor'

‪Tom Cruise'un Katie Holmes ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Suri Cruise'un artık babasının soyadını kullanmak istemediği iddia edildi.

17.07.2020 - 12:26 | Son Güncelleme : 17.07.2020 - 13:13

‪'Tom Cruise'un kızı Suri Cruise babasının soyadını kullanmak istemiyor' - 1
‪Tom Cruise'un 2006 yılında evlendiği ve altı yıl sonra yollarını ayırdığı Katie Holmes birlikteliğinden Suri adında bir kız çocukları dünyaya geldi.
‪'Tom Cruise'un kızı Suri Cruise babasının soyadını kullanmak istemiyor' - 2
Annesiyle babasının ayrılık sürecinin ardından büyüyen ve şuan 14 yaşında olan Suri Cruise'un artık babası ‪Tom Cruise'un soyadını kullanmak istemediği iddia edildi.


‪'Tom Cruise'un kızı Suri Cruise babasının soyadını kullanmak istemiyor' - 3
Çifte yakın bir kaynak ise, "Tom, kızının 'Cruise' soyadını taşıyıp, taşımamasını umursamıyor" açıklamasını yaptığı öne sürüldü. ‬


‪'Tom Cruise'un kızı Suri Cruise babasının soyadını kullanmak istemiyor' - 4
2012'de yollarını ayıran çiftten Cruise'un o tarihten bu yana kızı Suri Cruise ile ilgilenmediği de bir dönem ortaya atılan iddialar arasındaydı.


‪'Tom Cruise'un kızı Suri Cruise babasının soyadını kullanmak istemiyor' - 5
Cruise, daha önce bu konu hakkında, "Ben bir aktörüm. Çalışma programımın yoğunluğu nedeniyle evimden uzakta kalıyorum. Bu yüzden de kızımı göremiyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.


‪'Tom Cruise'un kızı Suri Cruise babasının soyadını kullanmak istemiyor' - 6
ABD basınına yansıyan haberlerde de, Suri Cruise'un artık babasının soyadını kullanmak istemediği belirtiliyor.


‪'Tom Cruise'un kızı Suri Cruise babasının soyadını kullanmak istemiyor' - 7
Tom Cruise'un da bunu kabul ettiği ama isteğin gerçekleşmesi için kızının 21 yaşına gelmesini şart koştuğu konuşuluyor.

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