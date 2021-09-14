Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası

York Moda Haftası'nın son gününde gerçekleşen Tom Ford defilesine; farklı renklerle \nparlak kumaşlar kullanarak bir araya getiren şalvar esintili pantolonlar damga vurdu. ABD'de yeni tasarımların podyuma çıktığı New York Moda Haftası'nın son gününde, ünlü modaci Tom Ford'un defilesi gerçekleştirildi. Tom Ford, Lincoln Center'da yapılan defilede 2022 yılının tasarımlarını misafirlerine ve moda sektörüne sundu. Koleksiyonda parlak kumaşlardan yapılmış şalvarlar ve şalvar esintili pantolonlar dikkati çekti. Ünlü manken Gigi Hadid'in giydiği şalvar da en beğenilen tasarımlar arasında yer aldı. 1970'lerin ihtişamını yansıttığı belirtilen Tom Ford, "Bu koleksiyonumun umut verici olduğunu ve hepimizin her zamankinden çok daha fazla umuda ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi. Defileden fotoğraflar...