Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası

York Moda Haftası'nın son gününde gerçekleşen Tom Ford defilesine; farklı renklerle parlak kumaşlar kullanarak bir araya getiren şalvar esintili pantolonlar damga vurdu.

14.09.2021 - 08:28

Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası - 1
ABD'de yeni tasarımların podyuma çıktığı New York Moda Haftası'nın son gününde, ünlü modaci Tom Ford'un defilesi gerçekleştirildi.
Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası - 2
Tom Ford, Lincoln Center'da yapılan defilede 2022 yılının tasarımlarını misafirlerine ve moda sektörüne sundu.

Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası - 3
Koleksiyonda parlak kumaşlardan yapılmış şalvarlar ve şalvar esintili pantolonlar dikkati çekti.

Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası - 4
Ünlü manken Gigi Hadid'in giydiği şalvar da en beğenilen tasarımlar arasında yer aldı.
Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası - 5
1970'lerin ihtişamını yansıttığı belirtilen Tom Ford, "Bu koleksiyonumun umut verici olduğunu ve hepimizin her zamankinden çok daha fazla umuda ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi.
Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası - 6
Defileden fotoğraflar...
Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası - 7
Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası - 8
Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası - 9
Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası - 10
Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası - 11
Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası - 12
Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası - 13
Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası - 14
Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası - 15
Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası - 16
Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası - 17
Tom Ford defilesinde şalvar fırtınası - 18

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