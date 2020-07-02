Tom Hanks: Çok rahatsız edici semptomların olduğu günler geçirdim

Kendisi de corona virüse yakalanan Amerikalı oyuncu Tom Hanks, üzerinde çalıştığı filmin çekimlerine ne zaman dönebileceklerini bilmediğini açıkladı. Hastalık süreci hakkında yeni açıklamalarda da bulunan ünlü yıldız, "Çok rahatsız edici semptomların olduğu günler geçirdim" dedi.

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02.07.2020 - 07:56

Forrest Gump ve Philadelphia filmleri ile Oscar alan ünlü oyuncu, Mart ayında COVID-19 hastalığına yakalanmıştı.







Hanks, hasta olduğu sırada eşi Rita Wilson ile birlikte, Avustralya'da Elvis Presley'nin hayatı ile ilgili bir filmin çekimlerindeydi.







63 yaşındaki Hanks, hastalığı ile ilgili yaptığı yeni açıklamada, "Çok rahatsız edici semptomların olduğu bir 10 gün geçirdim. Mutlulukla söylüyorum ki, hayatımı tehdit eden bir durum olmadı" dedi. .







California eyaletinin yapımların yeniden başlayabileceği yönündeki kararına karşın, birçok yapım şirketi işe dönmüş değil.







Sanal ortamda bir basın toplantısı düzenleyen Hanks, "Ne zaman işe başlayabileceğimizi bilmiyorum. Kimsenin bir fikri yok" dedi.