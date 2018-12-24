Tom Hanks restorandaki herkese yemek ısmarladı
ntv.com.tr
Tom Hanks, eşiyle birlikte gittiği fast food restoranında bulunan herkese yemek ısmarladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Sosyal medya paylaşımlarında herkes Hanks’ten övgüyle söz etti.
-
1
Hollywood’un ünlü aktörü Tom Hanks, sık sık hayranlarıyla bir araya gelmesiyle, onlara sürprizler yapmasıyla biliniyor.
-
2
62 yaşındaki ABD’li yıldız, dün eşi Rita Wilson ile birlikte Fontana’da bir fast food restoranına gitti.
-
3
Ünlü oyuncu, restorandaki herkese öğle yemeği ısmarlayarak herkesle fotoğraf çektirip imza dağıttı.
-
4
Hanks hayranları, sürpriz karşılaşmanın fotoğraflarını ve videolarını sosyal medyada paylaştı.
-
5
Hanks ile sosyal medya paylaşımlarında, “Hayatımda gördüğüm en harika adam”, “Herkesle fotoğraf çektirip ‘Mutlu Nooller’ diyor, ne hoş insan” gibi yorumlar yapıldı.
-
6
Hanks ayrıca fast food dükkanı çalışanlarıyla da selfie çektirdi.
-
7
Ünlü aktör 2018 yılında hiçbir sinema projesinde yer almasa da 2019 onu yılı olacak gibi görünüyor.
-
8
Hanks, Toy Story 4’de Woody karakterini seslendirmesinin yanı sıra savaş filmi Greyhound ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
-
9Hanks ayrıca, Pinokyo filminde Gepetto’yu canlandırmak üzere anlaşma sağladı.