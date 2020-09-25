Tom Hanks'ten Forrest Gump itirafı: Cebimden para verdim

Tom Hanks, Gump, karakterinin filmin ortasında Amerika'da koştuğu sahnenin Zemeckis için hayati önem taşıdığını ancak Paramount bu durumu masraflar nedeniyle kabul etmediğini söyledi. Independent'ın haberine göre Hanks, Zemeckis'in sahneyi finanse etmesi için onu ikna ettiği konuşmayı şöyle anlattı: