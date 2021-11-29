Trans oyuncu Elliot Page’den kaslı vücut paylaşımı

Haberler - ntv.com.tr 29.11.2021 - 10:41 | Son Güncelleme : 29.11.2021 - 10:47
Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page (34) olarak değiştiren ünlü oyuncu, tişörtsüz olarak çektiği ayna selfie’sini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Page, siyah eşofmanı ve terlikleriyle de dikkat çekti.
Page, 5 milyondan fazla takipçisi olan hesabında paylaştığı fotoğrafla 1 milyonun üzerinde beğeni aldı. Son hali ile de takipçilerinden övgü topladı.
Page, ağustos ayında da ilk kez mayolu fotoğrafını paylaşmıştı.
Page’in transseksüel aktivist arkadaşı Turmalin, fotoğrafının altına "Ayna da işe yarıyor" yorumunu yazarken, oyuncu MJ Rodriguez (30) de siyah bir kalp emojisi ile "Lanet Elliot" şeklinde esprili bir yorum yaptı.
The Umbrella Academy dizisinin ünlü oyuncusu Page, bir yıl önce sosyal medya hesanbında trans olduğunu açıkladığı mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu noktaya ulaştığım için. Bu yolculukta beni destekleyen inanılmaz insanlara karşı büyük bir minnettarlık duyuyorum. Asıl benliğimi sürdürmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem.
Trans topluluğundaki pek çok kişiden sonsuz ilham aldım. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştığınız için teşekkür ederiz. Elimden gelen her türlü desteği sunacağım, daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için çabalamaya devam edeceğim.”
Sizden sabır istiyorum. Sevincim gerçek ama aynı zamanda kırılgan. Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, ben de korkuyorum. Aranıza karışmaktan, nefretten, 'şakalardan' ve şiddetten korkuyorum.
Açıkça ifade edersem, mutlu bir kutlama anını bastırmaya çalışmıyorum, ancak resmin tamamına hitap etmek istiyorum. İstatistikler şaşırtıcı. Translara yönelik ayrımcılık yaygın, sinsi, acımasız ve korkunç sonuçlara yol açıyor.
Yalnızca 2020 yılında, çoğunluğu siyah ve Latin trans kadın olan en az 40 trans kişinin öldürüldüğü bildirildi.”
"Trans sağlık hizmetlerini suç saymak için çalışan ve var olma hakkımızı reddeden siyasi liderlere ve büyük bir platforma sahip olan, trans topluluğuna düşmanlık beslemeye devam eden herkese:
Ellerinizde kan var. Yüzde 40'ının intihar girişiminde bulunduğunu bildirdiği bir topluluk olan trans topluluğunun omuzlarına aşağılayıcı bir öfke yüklüyorsunuz. Ben o insanlardan biriyim ve sizin saldırılarınız karşısında sessiz kalmayacağız.”
“Trans olmayı seviyorum. Ve ben eşcinsel olmayı seviyorum. Ve kendimi ne kadar yakın tutarsam ve kim olduğumu tam olarak kucaklarsam, ne kadar çok rüya görürsem, kalbim o kadar büyür ve gelişirim.
Her gün taciz, kendinden nefret etme, istismar ve şiddet tehdidiyle uğraşan tüm translara: Seni görüyorum, seni seviyorum ve bu dünyayı daha iyi hale getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.
Okuduğunuz için teşekkürler.”