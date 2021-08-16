Travis Barker uçak korkusunu aşkla yendi

Uzun bir süredir diğer kardeşlerine göre hayatını gözlerden yaşamayı tercih eden Kourtney, yeni aşkıyla bu alışkanlığından da vazgeçti. İlginç sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan ünlü çift önceki gün Meksika'ya özel jetle seyahat etti.