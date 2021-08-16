Travis Barker uçak korkusunu aşkla yendi

Uçak kazasında ölümden dönen ABD'li rockçı Travis Barker (45) 13 yıl sonra fobisini Kourtney Kardashian (42) sayesinde yendi.

16.08.2021 - 13:33

Travis Barker uçak korkusunu aşkla yendi - 1
Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov sayesinde tanınan Kourtney Kardashian, uzun yıllardır tanıdığı Travis Barker ile yeni bir aşka yelken açtı.

Travis Barker uçak korkusunu aşkla yendi - 2
Uzun bir süredir diğer kardeşlerine göre hayatını gözlerden yaşamayı tercih eden Kourtney, yeni aşkıyla bu alışkanlığından da vazgeçti. İlginç sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan ünlü çift önceki gün Meksika'ya özel jetle seyahat etti.
Travis Barker uçak korkusunu aşkla yendi - 3

Bu yolculuğu özel kılan ise ABD'li rockçının 13 yıl sonra uçağa binmesi oldu.



Travis Barker uçak korkusunu aşkla yendi - 4
2008'de yaşanan ve 4 kişinin öldüğü uçak kazasında yüzde 65 yanık yarasıyla sağ kurtulan Travis Barker, yeni aşkı sayesinden fobisini de yenmiş oldu...
Travis Barker uçak korkusunu aşkla yendi - 5



Travis Barker uçak korkusunu aşkla yendi - 6
Travis Barker uçak korkusunu aşkla yendi - 7
Travis Barker uçak korkusunu aşkla yendi - 8

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