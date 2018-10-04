TripAdvisor'a göre dünyanın en iyi yeme içme şehirleri
ntv.com.tr
TripAdvisor, kullanıcılarının verdiği oylarla seçilen dünyanın en iyi yeme içme şehirlerini seçti. İtalya’dan üç şehir birden listeye girdi.
-
1
10. BANGKOK
Seyahat tutkunlarının Bangkok’u tercih etmelerinin en önemli nedenlerinden biri sokaklardaki Tayland lezzetleri. Wang Lang Pazarı’nda noodle (erişte) çeşitleri başta olmak üzere pek çok Tayland yemeğini bir arada bulmak mümkün.
-
2
9. TOKYO
Geceleri yeme içme mekanlarının zenginliğiyle bilinen Tokyo’da en çok geceleri Japon yemekleri turları düzenleniyor. Kalabalık sokak pazarlarında ikayaka denilen ızgara et yemeğini bulmak mümkün. Şehrin pek çok modern restoranı da Japon tatlarını barındırıyor.
-
3
8. MADRİD
Tapas adlı yiyeceğiyle ünlü İspanyol şehrinde, yeme içme meraklılarının en çok tercih ettiği yer, San Miguel Pazarı.
-
4
7. VENEDİK
İtalya şehri Venedik, herkes için farklı tatlar sunuyor. Şarap sevenler için sayısız şarap çeşidi ve eşsiz deniz yiyecekleri Venedik’in yeme içme kültürünün bir parçası.
-
5
6. NEW YORK
Michelin yıldızlı restoranlardan köşe başı yiyecek satıcılarına kadar her zevke uygun yeme içme çeşidinin bulunabileceği bir şehir New York. Yeme içme seyahati sevenler, en çok Brooklyn’e yarım günlük turlara katılıyor.
-
6
5. NEW ORLEANS
ABD’nin New Orleans şehri, bir yeme-içme şehri olarak biliniyor. Hindiba kahvesinden şekerli böreğe çeşitl tatların bulunabileceği şehirde yeme içmede en öeşhur yer Fransız Mahallesi.
-
7
4. BARCELONA
Mercat de la Boqueria adlı pazar, Barcelona’da yeme içme seyahatlerinin vazgeçilmez rotası.
-
8
3. PARİS
Kruvasan ve espressodan oluşan kahvaltısı, peynir dükkanlarıyla seyahat sevenlerin tartışmasın en sevdiği rota. Paris’e yeme içme ziyaret yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği bölge, Montmartre.
-
9
2. FLORANSA
İtalyan şehri Floransa, Mercato Merkezi’ndeki yeme içme mekanlarıyla popüler. 1874 yılında açılan açık hava pazarı pek çok restoranı ve pek çok yiyeceği tek bir alanda topluyor.
-
10
1. ROMA
İtalya’nın başkenti Roma, listenin birnci sırasında yer aldı. Cacio e pepe makarnası, dondurma dükkanları Roma’yı çekici kılan tarafı. Yeme içme tutkunlarının en çok bulunduğu yer, şehrin merkezindeki Prati bölgesi.