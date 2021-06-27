Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?

Habertürk'ün haberine göre, dijital platformda yayınlanacak olan Another Self'te yer alacak ikilinin aşk yaşadığı iddia ediliyor. Boz ve Büyüküstün, dün akşam saatlerinde Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi. Çift, daha sonra da Boğaz'da tekne turu yaptı.

Taraflardan şimdilik bu iddialara yanıt gelmedi.