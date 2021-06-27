Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?

Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra uzun süredir yalnız olan şarkıcı Murat Boz ile geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile ilişkisini noktalayan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddia edildi. Çiftin önceki akşam baş başa yemeğe çıktığı konuşuluyor.

27.06.2021 - 15:48

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor? - 1
Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra uzun süredir yalnız olan Murat Boz ile geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile ilişkisini noktalayan Tuba Büyüküstün hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor? - 2
Habertürk'ün haberine göre, dijital platformda yayınlanacak olan Another Self'te yer alacak ikilinin aşk yaşadığı iddia ediliyor. Boz ve Büyüküstün, dün akşam saatlerinde Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi. Çift, daha sonra da Boğaz'da tekne turu yaptı.

Taraflardan şimdilik bu iddialara yanıt gelmedi.

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor? - 3

6 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Büyüküstün'ün, 2011'de evlendiği oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'tan 2017'de boşanmıştı. Haklarında zaman zaman boşanacaklarına dair haberler çıkan ancak her seferinde iddiaları yalanlayan çift, evliliklerini noktalamıştı.

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor? - 4
Büyüküstün'ün bu evliliğinden Maya ve Toprak adında ikiz kızları bulunuyor.
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor? - 5

2012'DE BOŞANDI

2008'de Eliz Sakuçoğlu ile hayatını birleştiren Murat Boz da 2012 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor? - 6

"İLİŞKİM YOK, OLURSA SÖYLERİM"

Ardından ünlü şarkıcı, Aslı Enver ile yeni bir aşka yelken açmış ve çiftin nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde yolları ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta Murat Boz’un ismini saklı tuttuğu bir kadınla aşk yaşadığı iddia edildi. Çıkan iddiaların ardından Boz, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak dedikoduları yalanladı. Boz, "Bir ilişkim yok. Olursa bunu muhakkak sizlerle paylaşırım" dedi.

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