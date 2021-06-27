Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?

27.06.2021 - 15:48
Taraflardan şimdilik bu iddialara yanıt gelmedi.
6 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ
Büyüküstün'ün, 2011'de evlendiği oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'tan 2017'de boşanmıştı. Haklarında zaman zaman boşanacaklarına dair haberler çıkan ancak her seferinde iddiaları yalanlayan çift, evliliklerini noktalamıştı.
2012'DE BOŞANDI
2008'de Eliz Sakuçoğlu ile hayatını birleştiren Murat Boz da 2012 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.
"İLİŞKİM YOK, OLURSA SÖYLERİM"
Ardından ünlü şarkıcı, Aslı Enver ile yeni bir aşka yelken açmış ve çiftin nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde yolları ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta Murat Boz’un ismini saklı tuttuğu bir kadınla aşk yaşadığı iddia edildi. Çıkan iddiaların ardından Boz, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak dedikoduları yalanladı. Boz, "Bir ilişkim yok. Olursa bunu muhakkak sizlerle paylaşırım" dedi.