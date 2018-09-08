Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen ilk kez sarılarak poz verdi
Artık kameralardan kaçmayan Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen, ilk kez Ferhan Şensoy'un düğününde birbirlerine sarılarak fotoğraf çektirdi.
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Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın kızları Müjgan Ferhan Şensoy’un Cem Öğet ile önceki akşam yapılan düğününe pek çok ünlü katıldı. Bu ünlülerden biri de Tuba Büyüküstün’dü.
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2Tuba Büyüküstün düğüne işletmeci sevgilisi Umut Evirgen’le katıldı. Artık kaçmayan sevgililer objektife birbirlerine sarılarak poz verdi.
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Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, son olarak tatilde çekilen samimi fotoğraflarıyla gündeme gelmişti.
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36 yaşındaki Büyüküstün'ün bu pozlarına sosyal medyadan da çok sayıda eleştiri gelmişti. Ünlü oyuncu bu eleştirilere instagram'dan yaptığı paylaşımla isyan etti.
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Büyüküstün şu açıklamayı yaptı: "Sevgili insanlar, yargılamayi çok mu seviyorsunuz? Bu size kendinizi olduğunuzdan daha iyi bir insan gibi mi hissettiriyor? Daha başarılı? Daha iyi bir eş? Daha iyi bir çocuk? Daha iyi bir ebeveyn? Daha önemli ya da saygıdeğer? Olduğunuzdan daha mı günahsız hissetmenizi sağlıyor? Bu hayatta daha mı mutlu oluyorsunuz? O zaman lütfen devam edin. Ben size ayna olmayı kabul ediyorum"