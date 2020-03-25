Tuba Büyüküstün’den ailelere virüs önerileri

UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün, anne ve babalara çocuklarına corona virüs salgınını nasıl anlatabileceklerine ilişkin önerilerini paylaştı.

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25.03.2020 - 11:26

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün, anne ve babalara önerilerde bulundu.







Büyüküstün, ailelere, “Bilmediğiniz soruların yanıtlarını çocuklarınızla beraber doğru kaynaklardan arayın” dedi.







"Açık sorular sorun ve onları dinleyin" diyen Büyüküstün, Dürüst olun gerçeği anlayabilecekleri bir yaklaşımda bulunun ve hem kendinlerini hem de arkadaşlarını nasıl koruyacaklarını anlatın ifadelerini kullandı.







UNICEF, sabun ile ellerin yıkanmasının salgınla mücadelede son derece önemli olduğunu ancak dünya genelinde üç milyar insanın evinde ellerini su ve sabunla yıkayacağı lavabosunun bulunmadığını açıklamıştı.







Dünya nüfusunun yüzde 40’ının, yani üç milyar insanın evinde ellerini su ve sabunla yıkayacağı lavabosunun bulunmadığı belirtilen açıklamada, en az gelişmiş ülkelerdeki insanların yaklaşık dörtte üçünün de bu temel ihtiyaçtan yoksun olduğu ifade edilmişti.

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