TÜİK kitap verilerini açıkladı (Hangi alanda kaç kitap basıldı?)

Türkiye’de 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayınlandı. Okuyucuya sunulan kitapların kategorileri yüzdeleri de TÜİK tarafından sanatseverlere sunuldu.

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İHA 01.04.2020 - 10:55

TÜİK, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) 2019 istatistiklerini açıklayarak ülkemizde 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayınlandığı belirtti.















Alınan bilgiye göre, yayımlanan materyallerin sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 2,1 artarak 68 bin 554 oldu.

Yayıncılar tarafından 2019 yılında; 61 bin 512 kitap, 415 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 6 bin 72 web tabanlı elektronik kitap, 186 konuşan kitap (kaset, CD, DVD) ve 369 diğer olmak üzere toplam 68 bin 554 materyal için ISBN alındı.

Yayınların yüzde 28,3'ü eğitim konusunda gerçekleştirildi. Yayınlar konularına göre incelendiğinde; yayımlanan materyallerin yüzde 28,3'ü eğitim, yüzde 18,2'si yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 16,7'si akademik, yüzde 16,3'ü yetişkin kültür, yüzde 15,1'i çocuk ve ilk gençlik, yüzde 5,4'ü ise inanç konulu olarak yayımlandı.

Yayımlanan materyallerin yüzde 90'nının yayın dili Türkçe, yüzde 6,6'sınin İngilizce, yüzde 3,4'ünün ise diğer diller olarak gerçekleşti.

Satılan kitap bandrolü sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 3,2 artarak 423 milyon 602 bin 828 adet oldu.

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