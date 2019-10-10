Turabi: Bu gerçek olamaz! Mersin'den Times Meydanı'na

1 The Challenge yarışmasını kazandıktan sonra Amerika'da geniş bir hayran kitlesi edinen ve Times Meydanı'na posteri/fotoğrafları asılan Turabi, hislerini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.



yarışmasını kazandıktan sonra Amerika'da geniş bir hayran kitlesi edinen ve Times Meydanı'na posteri/fotoğrafları asılan Turabi, hislerini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

2 "Bu gerçek olamaz! Bir gün, birileri bana 'Mersin, Demirtaş Mahallesi'nden çıkıp, Amerika’da MTV kanalında, en zor ve çok kazandıran yarışmasını kazanacaksın, ve Amerika’da ünlü olacaksın, sokaklarında insanlar seninle fotoğraf çekilecek, New York, Times Square meydanında haftalarca dev posterin olacak' deseydi, kesin inanırdım."





3 "Şaka, şaka. Tabi ki de inanmaz, dalga geçiyor diye kızardım. Başarılarımla sevinen herkese çok teşekkür ederim. Başarısız olmamı isteyen, zamanında köstek olmaya çalışan, yaptığım şeylerle dalga geçenler, 'başaramazsın-yapamazsın' diyen herkese daha çok teşekkür ederim. Belki siz olmasaydınız bu kadar başaramazdım"





4 "Umarım her genç kardeşim hayallerine ulaşır. Benden size ufak bir ip ucu; Çok çalışın, ailenize saygıda kusur etmeyin, kimseden medet ummayın, herkesi dinleyin ama kendi bildiğinizi yapın. Hayat başkalarının dediğini yapmak ve başkalarını mutlu etmeye çalışmak için çok kısa. İnsanları mutlu edemezsiniz. Şimdi gidip suyun üzerinde yürü, 'Yüzme bilmiyor ki, o yüzden suyun üstünde yürüyor' derler"

5 Turabi, 2014 ve 2015’te katıldığı Survivor yarışmalarından 2 milyon TL ödül ve bir ev kazandı.

6 3. defa şampiyonluğu hedeflediği Survivor 2018'de ise sakatlığı nedeniyle yarışmadan çekildi.

7 Üç kez katıldığı Survivor sonrası The Challenge programına katılan Turabi bu yarışmada da şampiyon olarak büyük ödülü kazandı.

8 Turabi şampiyonluk sonrası 750.000 dolarlık ödülün sahibi oldu. Şimdi aynı yarışmanın 1 milyon dolar ödüllü ayağına hazırlanıyor.