Turabi yeniden Survivor'a mı katılıyor? (Survivor 2019 paylaşımı)
Survivor'da iki şampiyonluğu bulunan ve geçtiğimiz yıl üçüncü kez katılan Turabi, yaptığı paylaşımla dördüncü kez Survivor'a katılma sinyali verdi. İşte detaylar, Turabi hakkında bilgiler ve Survivor macerasından kareler...
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Survivor videosu paylaşan Turabi, paylaşıma, "ÇOK YAKINDA... Benimkisi fırtına öncesi sessizlik." notunu düştü.
Turabi'nin bu paylaşımı sonrası dördüncü kez Survivor'a katılacağı iddiaları güçlendi.
İşte Turabi'nin memleketi, hakkında diğer bilgiler ve Survivor'dan yansıyan fotoğrafları...
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2Turabi Çamkıran 1987 yılında Mersin'de doğdu.
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3Aslen Kahramanmaraşlı. Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Meslek olarak da terzilik yapıyordu.
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4Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi’nde okuyup mezun olamayınca Survivor All star’dan sonra dışardan okuyup liseyi bitirmiştir.
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5Turabi Çamkıran, Mersin’de amatör şekilde tekvando, box ve muay thai ile uğraştı. Daha sonra profesyonel olarak “Muay Thai”yi yerinde öğrenme isteği ile Tayland’a gitti.
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6Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı.
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7Turabi, 2008 yılında 4.sezon “Benimle Dans Eder misin?” dans yarışmasına katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı. 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu. Ardında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.
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8İşte Turabi'nin Survivor macerası...
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