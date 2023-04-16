Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası "Tuki" 103 yaşına girdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin en yaşlı sakini kaplumbağa Tuki'nin 103. yaş günü kutlandı.

Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası "Tuki" 103 yaşına girdi - 1

"Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası" olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden olan dev Aldabra kaplumbağası "Tuki" için doğum günü etkinliği düzenlendi.

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Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası "Tuki" 103 yaşına girdi - 2

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde koruma altında olan Tuki'ye etkinlik kapsamında meyve ve sebzelerden oluşan doğum günü hediyesi verildi.

Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası "Tuki" 103 yaşına girdi - 3

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde görevli Eğitim ve Pazarlama Müdürü Tuğçe Özgü, gazetecilere, 103 yaşına giren Tuki'ye onun sevdiği sebze ve meyvelerden sürpriz hazırladıklarını söyledi.

Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası "Tuki" 103 yaşına girdi - 4

Tuki'nin nesli tükenme tehlikesinde olan bir canlı olduğunu ifade eden Özgü, “Bugün dev kaplumbağamız Tuki’nin doğum günüydü. Parkımıza gelen ziyaretçilerimiz ve bakıcı ekibimizle beraber Tuki’nin doğum gününü kutladık. Kutlama esnasında ziyaretçilerimize Tuki hakkında bilgi verdik. Daha sonra bakıcılarımızın hazırladığı özel doğum günü pastasını Tuki’ye verdik'' dedi.

Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası "Tuki" 103 yaşına girdi - 5

Tuki'nin doğum günü sürprizine hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerde yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası "Tuki" 103 yaşına girdi - 6

Yaklaşık 250 yıl yaşayabilen devasa Aldabra Kaplumbağası Tuki, Cumhuriyetin ilanından 3 yıl önce doğdu.

Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası "Tuki" 103 yaşına girdi - 7

Turki'nin günlük ortalama 6-7 kilo yeşillik yediği, bunun yanında kuru olarak çayırotu ve yoncayı da sevdiği belirtiliyor.

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