Tuvana Türkay'dan estetik açıklaması: Mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim

Star TV ekranlarında yayınlanan Kağıt Ev'de rol alan Tuvana Türkay, estetiksiz fotoğraflarının yayınladığı bir sosyal medya hesabında kullanılan ifadeler üzerine, "Burnum dışında en ufak bir estetik müdahale varsa, ben bu mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim" ifadelerini kullandı.

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26.05.2021 - 12:12

Oyuncu Tuvana Türkay, estetiksiz fotoğrafını yayınlanan bir sosyal medya hesabındaki yoruma tepki gösterdi.







Twitter'da, "Densiz gaflarıyla gündeme gelmeyi seven estetik güzellerimizden Tuvan Türkay" diye paylaşılan fotoğraflara, Türkay, "Burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim" dedi.







30 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Densiz gaf(ları). Sözüm ona amacınız 'tanınmış insanların büyük değişimlerini paylaşıp estetiği aslında ne kadar harika bir şey olduğunu ve insanların kırılan özgüvenlerinin arkasındaki gerçekliği göstermektir' demişsiniz. Ama densizlikten girip magazin çarpıtması bir olayı da durmadan densizlik gafları adı altında kişisel bir hakarete dönüştürmüşsünüz."







"19 yaşında 68 kg kırık burunlu parası olmayan ve kendine bakmayı hiç bilmeyen bir kız ile 30 yaşında estetik mucizesi olarak nitelendirdiğiniz görsellerim... Burnumu yaptırdığımı çocuk gibi sevinerek röportajımda kendim dile getirmiştim. Neden hala uğraşıyorsunuz anlamış değilim."









"Görselimi sunup eleştirmeniz inanın ki beni üzmez. Size göre yapılmayan yerim yok ki burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim."