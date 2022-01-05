Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli’deki operasyonlarda gözaltına alınan kredi kartı dolandırıcılarının, Twitch fenomenleri üzerinden 1 milyon dolarlık vurgun yaptıkları iddia ediliyor.



