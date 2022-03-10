Ukrayna’nın eski güzeli Veronika Didusenko ülkesinin daha fazla silahlandırılması için çağrı

Ukrayna’nın eski güzeli Veronika Didusenko, Ukraynalıların ve kadınların daha fazla silahlandırılması için çağrıda bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 11:48

Ukrayna’nın eski güzeli Veronika Didusenko ülkesinin daha fazla silahlandırılması için çağrı - 1

Ukrayna’da 2018'de düzenlenen güzellik yarışmasında "Miss Ukraine" unvanı kazanan Veronika Didusenko, ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna-Rusya savaşında yaşadıklarını anlattı.

Ukrayna’nın eski güzeli Veronika Didusenko ülkesinin daha fazla silahlandırılması için çağrı - 2

Didusenko, savaşın ilk gününde patlama sesleri ile uyandığını ve 7 yaşındaki oğlu ile tahliye için Ukrayna sınırına doğru yola çıktığını söyledi.

Ukrayna’nın eski güzeli Veronika Didusenko ülkesinin daha fazla silahlandırılması için çağrı - 3

Tahliye sırasında her yerde siren seslerinin yankılandığını aktaran Didusenko, “Metro istasyonlarında ve sığınaklardaki milyonlarca çocuk ve anne, bomba seslerinden irkiliyor. Kadınların sığınaklarda doğum yapması daha da üzücü” dedi.

Ukrayna’nın eski güzeli Veronika Didusenko ülkesinin daha fazla silahlandırılması için çağrı - 4

Didusenko, Ukraynalıların topraklarını savunmak için kararlı olduğunun altını çizerek, ülkenin doğusundan ve kuzeyinden yapılan saldırıları durdurmak için silah ve mühimmat desteğine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Ukrayna’nın eski güzeli Veronika Didusenko ülkesinin daha fazla silahlandırılması için çağrı - 5

Didusenko, Ukraynalıların ve kadınların daha fazla silahlandırılması için diğer ülkelere çağrıda bulundu.

Ukrayna’nın eski güzeli Veronika Didusenko ülkesinin daha fazla silahlandırılması için çağrı - 6
Ukrayna’nın eski güzeli Veronika Didusenko ülkesinin daha fazla silahlandırılması için çağrı - 7
Ukrayna’nın eski güzeli Veronika Didusenko ülkesinin daha fazla silahlandırılması için çağrı - 8
Ukrayna’nın eski güzeli Veronika Didusenko ülkesinin daha fazla silahlandırılması için çağrı - 9

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