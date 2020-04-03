Ülkelere göre maske görünümleri

DW Türkçe 03.04.2020 - 10:36
İTFAİYEYE HEDİYE
Tıbbi maskelerin temininindeki sıkıntılar karşısında kişi ve kurumlar çareyi maske üretmekte buldu. YouTube ve Twitter üzeinden “maskeni tak” etiketleri altında maskelerin nasıl evde üretilebileceği anlatılıyor. Bu konuda eğitici bir içerik hazırlayanlardan biri de Cottbus Devlet Tiyatroları terzisi Cerstin Bochow. Bochow diktiği maskeleri itfaiye ve Kızılhaç’a bağışlıyor.
GÜLÜMSEYİN
Sanatçı Mansha Friedrich de koronavirüse karşı örgü ürüyor. Friedrich’in elinden gülümseyen yüz, hayvan veya güneş motifli maskeler çıkıyor. Örgü kısmın iç tarafındaki filtre bölümü değiştirilebiliyor.
RENK UYUMU
Çekya ve Slovakya’da koruyucu maske takma zorunluluğu Mart ayı ortasında başladı. Süpermarketlerde ve kamuya açık alanlarda maske takılması şart. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová ve Başbakan Igor Matovic da maske kullanıyor. Avusturya’da da alışveriş esnasında maske takma zorunluluğu getirildi.
ÇİN’DE BAHAR BAŞLANGICI
Maske takmak Çin’de uzun zamandır zorunlu bir uygulama. Şenyang’daki bu çift koronavirüs salgınına ve tüm denetimlere rağmen romantizmden taviz vermiyor.
İSRAİL MÜSAMAHA GÖSTERMİYOR
İsrail’de de koronavirüse karşı sıkı önlemler alındı. Başbakan Netanyahu polis ve askerler tarafından kontrol edilen sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kudüs’te Ortodoks Yahudilerin oturduğu Meah Shearim Mahallesi’nde maskeli bir polis bir vatandaşa eve gitmesini söylüyor.
GAZZE ŞERİDİ’NDE SANAT
Nüfusun yoğun olduğu Gazze Şeridi’nde sanatçılar halkı motive etmeye çalışıyor. Gazze'nin doğusundaki Shujaiya Mahallesi’nde maskeler sevilen desenlerle süsleniyor. Gazze Şeridi’nde sokağa çıkma konusunda kısıtlamaları ve toplanma yasağı uygulanıyor. İsrail sınırında büyük protestolara sahne olan geleneksel “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü” de bu yıl iptal edildi.
KOLOMBİYA’DA GÜÇ GÖSTERİSİ
Kolombiya’da ise daha çarpıcı desenler dikkat çekiyor. Polislerin kullandığı maskelerdeki ağızlar Yeşil Dev Hulk’tan esinlenildiğini gösteriyor. Yeşil Dev, 1962’de Stan Lee ve Jack Kirby’nin yarattığı çizgi roman kahramanı. Yeşil Dev Hulk’ın maceraları sayısız sinema filmine de uyarlanmıştı.
MACRON YETERLİ ÖNLEM ALMAMAKLA SUÇLANIYOR
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Saint-Barthelemy-d'Anjou’da koruyucu kıyafet ve maske üreten bir fabrikayı ziyaret etti. Fransa’da yüzlerce doktor, hükümeti salgın sırasında koruyucu kıyafet temini konusunda yeterli adım atmadığı gerekçesiyle dava etti. Pek çok sağlık çalışanı buna rağmen görev başında.