Ülkelere göre maske görünümleri

ELDİVEN, CEP TELEFONU, MASKE



Almanya’da maske takma zorunuluğu ne zaman başlayacak? Uzakdoğu’daki uygulamaların ardından Alman Robert Koch Enstitüsü de maske takma tavsiyesinde bulundu. Almanya’da maske zorunluluğu ilk kez Jena kentinde başlıyor. 6 Nisan’dan itibaren süpermarketlerde, toplu ulaşım araçlarında maske takılması şartı getirildi. Ağız ve burnun atkı ve fularlar kapatılması da maske olarak olarak kabul ediliyor.