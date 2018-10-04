Ülkelere göre öğrencilerin beslenme çantaları
Farklı ülkelerde çocuklar beslenme çantalarında neler taşıyor? İşte ABD’den Güney Kore’ye, Brezilya’dan Finlandiya’ya ülkelerin okul beslenme çantalarındaki yiyecekler...
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1
Hangi ülkenin beslenme çantasında ne var? Farklı ülkelerden öğrenciler öğle yemeğinde neler yiyor? Bored Panda, ülkelere göre öğrencilerin beslenme çantalarını derledi.
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2
İTALYA
Balık, domates soslu makarna, capri salatası, baget ekmek ve üzüm.
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3
FİNLANDİYA
Bezelye çorbası, pancar salatası, havuç salatası, ekmek ve meyveli pancake.
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4
FRANSA
Biftek, havuç, yeşil fasulye, peynir ve taze meyve.
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5
BREZİLYA
Sebzeli domuz eti, siyah fasulye ve pirinç, salata, ekmek ve kızarmış muz.
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6
GÜNEY KORE
Balık çorbası, pilav üstü soya peyniri, kimchi (Sebzeli Kore yemeği), taze sebzeler.
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7
YUNANİSTAN
Arpa şehriye pilavı üstü ızgara tavuk, sarma, domates ve salatalıktan oluşan salata, mandalina ve narlı yoğurt.
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8
UKRAYNA
Sosisli patates püresi, pancar çorbası, lahana ve pancake.
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9
İSPANYA
Esmer pirinç üzeri sotelenmiş karides ve sebzeler, gaspaço (soğuk domates çorbası), taze biberler, ekmek ve portakal.
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10
ABD
Kızarmış tavuk, patates püresi, bezelye, meyve ve çikolatalı kurabiye.