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Ülkelere göre öğrencilerin beslenme çantaları

Farklı ülkelerde çocuklar beslenme çantalarında neler taşıyor? İşte ABD’den Güney Kore’ye, Brezilya’dan Finlandiya’ya ülkelerin okul beslenme çantalarındaki yiyecekler...

  • 1

    Hangi ülkenin beslenme çantasında ne var? Farklı ülkelerden öğrenciler öğle yemeğinde neler yiyor? Bored Panda, ülkelere göre öğrencilerin beslenme çantalarını derledi.

  • 2

    İTALYA

    İTALYA

    Balık, domates soslu makarna, capri salatası, baget ekmek ve üzüm.

  • 3

    FİNLANDİYA

    FİNLANDİYA

    Bezelye çorbası, pancar salatası, havuç salatası, ekmek ve meyveli pancake.

  • 4

    FRANSA

    FRANSA

    Biftek, havuç, yeşil fasulye, peynir ve taze meyve.

  • 5

    BREZİLYA

    BREZİLYA

    Sebzeli domuz eti, siyah fasulye ve pirinç, salata, ekmek ve kızarmış muz.

  • 6

    GÜNEY KORE

    GÜNEY KORE

    Balık çorbası, pilav üstü soya peyniri, kimchi (Sebzeli Kore yemeği), taze sebzeler.

  • 7

    YUNANİSTAN

    YUNANİSTAN

    Arpa şehriye pilavı üstü ızgara tavuk, sarma, domates ve salatalıktan oluşan salata, mandalina ve narlı yoğurt.

  • 8

    UKRAYNA

    UKRAYNA

    Sosisli patates püresi, pancar çorbası, lahana ve pancake.

  • 9

    İSPANYA

    İSPANYA

    Esmer pirinç üzeri sotelenmiş karides ve sebzeler, gaspaço (soğuk domates çorbası), taze biberler, ekmek ve portakal.

  • 10

    ABD

    ABD

    Kızarmış tavuk, patates püresi, bezelye, meyve ve çikolatalı kurabiye.

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