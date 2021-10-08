Uluslararası Lezzet Festivali başladı

mutfağını dünyayla buluşturacak olan ‘5. Uluslararası Lezzet Festivali’ başladı. Festival bu yıl 'Coğrafya Lezzettir' temasıyla gerçekleşiyor.

Haberler - İHA 08.10.2021 - 16:35

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı - 1
Bu yıl "Coğrafya Lezzettir" temasıyla gerçekleşecek olan ‘5. Uluslararası Lezzet Festivali’ Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park’ta start aldı.
Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı - 2
Yüzlerce işletme, kurduğu stantlarla festival alanında yer alırken saat 12.00 itibariyle de vatandaşlar festival alanına alındı.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı - 3
Girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılırken maske ve mesafe kurallarına da dikkat edildi. Festivalin ilk gününde kebapçıların stantlarının önünde kuyruklar oluşurken kente ait diğer yöresel lezzetlerde ilgi gördü.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı - 4
10 Ekim Pazar günü saat 00.00’a kadar sürecek festivalde 'nın ikonik lezzetlerinden kaybolmaya yüz tutmuş tariflere, gastrodiplomasiden gıdanın yaşamı iyileştirici gücüne uzun bir yolculuğa çıkılacak.
Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı - 5
Bu yıl festival sahnesinde olacak her bir başlık bütünselliği yansıtabilme hedefiyle bir araya getirildi. Birbirinden değerli yerel, ulusal ve uluslararası şefler kadar Rusya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan'dan gelen konuk şeflerle ortak lezzetler yeniden yorumlanacak.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı - 6
'Coğrafya Lezzettir' teması altında bir araya gelen onlarca isim, dünü, bugünü ve mutfağının sürdürülebilirliği için geleceği inşa edecek konuları özgün bir yaklaşımla ele alacak. 


Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı - 7
Festival boyunca meydana gelen atıkların geri dönüşümü ile bu yıl Lezzet Festivali, Türkiye'nin ilk atıksız festivalini gerçekleştirecek.

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