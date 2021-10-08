Girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılırken maske ve mesafe kurallarına da dikkat edildi. Festivalin ilk gününde kebapçıların stantlarının önünde kuyruklar oluşurken kente ait diğer yöresel lezzetlerde ilgi gördü.

Bu yıl festival sahnesinde olacak her bir başlık bütünselliği yansıtabilme hedefiyle bir araya getirildi. Birbirinden değerli yerel, ulusal ve uluslararası şefler kadar Rusya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan'dan gelen konuk şeflerle ortak lezzetler yeniden yorumlanacak.



