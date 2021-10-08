Bu yıl "Coğrafya Lezzettir" temasıyla gerçekleşecek olan ‘5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park’ta start aldı.
Yüzlerce işletme, kurduğu stantlarla festival alanında yer alırken saat 12.00 itibariyle de vatandaşlar festival alanına alındı.
Girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılırken maske ve mesafe kurallarına da dikkat edildi. Festivalin ilk gününde kebapçıların stantlarının önünde kuyruklar oluşurken kente ait diğer yöresel lezzetlerde ilgi gördü.
10 Ekim Pazar günü saat 00.00’a kadar sürecek festivalde Adana'nın ikonik lezzetlerinden kaybolmaya yüz tutmuş tariflere, gastrodiplomasiden gıdanın yaşamı iyileştirici gücüne uzun bir yolculuğa çıkılacak.
Bu yıl festival sahnesinde olacak her bir başlık bütünselliği yansıtabilme hedefiyle bir araya getirildi. Birbirinden değerli yerel, ulusal ve uluslararası şefler kadar Rusya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan'dan gelen konuk şeflerle ortak lezzetler yeniden yorumlanacak.
'Coğrafya Lezzettir' teması altında bir araya gelen onlarca isim, dünü, bugünü ve Adana mutfağının sürdürülebilirliği için geleceği inşa edecek konuları özgün bir yaklaşımla ele alacak.
Festival boyunca meydana gelen atıkların geri dönüşümü ile bu yıl Adana Lezzet Festivali, Türkiye'nin ilk atıksız festivalini gerçekleştirecek.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.