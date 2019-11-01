Ünlü isimler Halloween'ı kutladı (Sosyal medyada Cadılar Bayramı paylaşımları)
Dün kutlanan Cadılar Bayramı'nda ünlüler birbirinden ilginç kostümleriyle partilere katıldı. Her yıl iddialı kıyafetler giymesiyle bilinen ünlü süper model Heidi Klum yine gecenin öne çıkan isimlerinden oldu. İşte dünyaca ünlü isimlerin yaptıkları Cadılar Bayramı paylaşımları...
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