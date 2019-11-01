Ünlü isimler Halloween'ı kutladı (Sosyal medyada Cadılar Bayramı paylaşımları)

Dün kutlanan Cadılar Bayramı'nda ünlüler birbirinden ilginç kostümleriyle partilere katıldı. Her yıl iddialı kıyafetler giymesiyle bilinen ünlü süper model Heidi Klum yine gecenin öne çıkan isimlerinden oldu. İşte dünyaca ünlü isimlerin yaptıkları Cadılar Bayramı paylaşımları... 

01.11.2019 - 10:20 Son Güncelleme : 01.11.2019 - 10:31

JOSEPHINE SKRIVER

HEIDI KLUM

DAVID BECKHAM

BELLA HADID

ADRIANA LIMA

CHARLIZE THERON

KHLOE KARDASHIAN

MARIAH CAREY

CARDI B

KOBE BRYANT

KYLIE JENNER

NUSRET GÖKÇE

DİDEM SOYDAN

DAHA FAZLA GÖSTER