Ünlü isimler Srebrenica kurbanlarının isimlerini okudu

1995'ten beri, her yıl 11 Temmuz'da, 8 bin 372 soykırım kurbanı törenlerle anılıyor. Yakınlarını kaybedenler, mezarların başında dualar ediyor. Ancak bu yıl, salgın nedeniyle kitlesel anma etkinliklerinin yapılmayacağı, cesedi bulunan 9 kişinin Potoçari Mezarlığı'nda defnedileceği ve sadece ailelerinin katılacağı sade bir tören düzenlenerek hayatını kaybedenlerin anılacağı öğrenildi.





