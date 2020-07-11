Ünlü isimler Srebrenica kurbanlarının isimlerini okudu

DHA 11.07.2020 - 10:50
Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrindeki Potoçari'de 11 Temmuz 1995'te yapılan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın tanık olduğu 'en büyük soykırım' olarak tarihe geçen Srebrenica Soykırımı'nın üzerinden 25 yıl geçti.
1995'ten beri, her yıl 11 Temmuz'da, 8 bin 372 soykırım kurbanı törenlerle anılıyor. Yakınlarını kaybedenler, mezarların başında dualar ediyor. Ancak bu yıl, salgın nedeniyle kitlesel anma etkinliklerinin yapılmayacağı, cesedi bulunan 9 kişinin Potoçari Mezarlığı'nda defnedileceği ve sadece ailelerinin katılacağı sade bir tören düzenlenerek hayatını kaybedenlerin anılacağı öğrenildi.