Ünlü isimler tatil sezonunu açtı

İlkbaharın gelmesi ve yaz mevsiminin başlamasına sayılı günler kala bazı ünlü isimler tatil sezonunu çoktan açtı bile. Kimi ailesiyle kimi arkadaşlarıyla tatil karelerini yayınlandı. İŞte ünlülerin tatil pozları...
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19.05.2021 - 11:43| Son Güncelleme : 19.05.2021 - 11:46
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