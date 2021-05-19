Ünlü isimler tatil sezonunu açtı

İlkbaharın gelmesi ve yaz mevsiminin başlamasına sayılı günler kala bazı ünlü isimler tatil sezonunu çoktan açtı bile. Kimi ailesiyle kimi arkadaşlarıyla tatil karelerini yayınlandı. İŞte ünlülerin tatil pozları...

19.05.2021 - 11:43 | Son Güncelleme : 19.05.2021 - 11:46

Ünlü isimler tatil sezonunu açtı - 1
İrem Derici - Antalya/Kalkan


Ünlü isimler tatil sezonunu açtı - 2
Şevval Şahin - Miami


Ünlü isimler tatil sezonunu açtı - 3
Ceyda Düvenci - Bodrum


Ünlü isimler tatil sezonunu açtı - 4
Şeyma Subaşı - Ibiza


Ünlü isimler tatil sezonunu açtı - 5
Eda Taşpınar - New York


Ünlü isimler tatil sezonunu açtı - 6
Aslışah Alkoçlar


Ünlü isimler tatil sezonunu açtı - 7
Şevval Şahin
Ünlü isimler tatil sezonunu açtı - 8
Mustafa Ceceli ile Selin İmer - Bodrum
Ünlü isimler tatil sezonunu açtı - 9
Şevval Şahin
Ünlü isimler tatil sezonunu açtı - 10
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak

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