Ünlü isimlerden 18 Mart 1915 Çanakkele Zaferi paylaşımları

Bundan tam 106 yıl önce, Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. 18 Mart 1915 Çanakkele Zaferi'nin 106. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ünlü isimler de sosyal medyadan bu anlamlı gün için paylaşımlarda bulunuyor. İşte ünlülerin Çanakkale Zaferi paylaşımları...

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18.03.2021 - 09:40

Fazıl Say:

18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla , şükranla anıyorum. İzindeyiz





Acun Ilıcalı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzün 106. yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum.





Behzat Uygur 8 Mart Çanakkale Zafer’inin 106. Yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum







Gül Sunal:

"Komutanım benim tüfek bozulmuş tetik basmıyor” diyen askere Yüzbaşı “Tüfek sağlam oğlum senin parmağın kopmuş” dediği KAHRAMANLIK DESTANI ÇANAKKALE

Büyük Atamız’a ve silah arkadaşlarına saygı ve minnetle...





Cem Yılmaz



18 Mart Çanakkale Zaferi nin tüm kahramanlarının, başta büyük Atatürk olmak üzere ruhları şad olsun. Tarihimizin bu önemli gününü saygıyla anıyorum.

Zafer Algöz Dur yolcu..! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir...Eğilde kulak ver..Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir..Bu ıssız,gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu abide..Anadolu’da ,İstiklal uğrunda,namus yolunda can veren Mehmet’in yattığı yerdir.” Mustafa Kemal Paşamıza, aziz silah arkadaşlarına,mehmetlerimize minnet ve saygıyla...

Işın Karaca:

106. yıl önce Çanakkale'yi geçilmez kılarak destan yazan başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.

Demet Akalın Çanakkale Zaferi’nin 106. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun!

Hakan Peker

Can Yılmaz:

Çanakkale Zaferi'mizin 106. Yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşlarına, vatanımız için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize, gazilerimize ve tüm askerlerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları Cennet olsun.





Pınar Altuğ Atacan

Ruhunuz Şadolsun

Tuğçe Dila Sarıkaya Dağıstan





Armağan Çağlayan

Minnetle....

Celil Nalçakan



Gemi jurnaline (seyir defteri), geçtiğimiz her yeri yazarız. İstanbul boğazı geçildi yazılır, Kilitbahir geçildi yazılır, her şey aynen yazılır, ama bir şey hariç... Yazılmaz, yazılamaz.... Çanakkale'den çıkılır, Çanakkale'ye varılır, şehitler abidesi selamlanır ama şunu herkes bilir ki; Çanakkale geçildi yazılmaz... ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!"