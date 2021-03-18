Ünlü isimlerden 18 Mart 1915 Çanakkele Zaferi paylaşımları

18.03.2021 - 09:40
Behzat Uygur
8 Mart Çanakkale Zafer’inin 106. Yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum
Gül Sunal:
"Komutanım benim tüfek bozulmuş tetik basmıyor” diyen askere Yüzbaşı “Tüfek sağlam oğlum senin parmağın kopmuş” dediği KAHRAMANLIK DESTANI ÇANAKKALE
Büyük Atamız’a ve silah arkadaşlarına saygı ve minnetle...
Zafer Algöz
Dur yolcu..! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir...Eğilde kulak ver..Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir..Bu ıssız,gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu abide..Anadolu’da ,İstiklal uğrunda,namus yolunda can veren Mehmet’in yattığı yerdir.” Mustafa Kemal Paşamıza, aziz silah arkadaşlarına,mehmetlerimize minnet ve saygıyla...
Demet Akalın
Çanakkale Zaferi’nin 106. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun!