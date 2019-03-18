Ünlü isimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları
Bundan tam 104 yıl önce, Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. 18 Mart 1915 Çanakkele Zaferi'nin 104. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ünlü isimlerde de sosyal medyadan anlamlı gün için paylaşımlarda bulunuyor.
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1YONCA LODİ
"10 milyonda 1’miş savaşı kazanma ihtimali... 10 Milyon Asır da geçse
Çanakkale Geçilmez!"
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2ACUN ILICALI
"Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."
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3ERAY DEMİRKOL
"33 yaşında Anafartalar Grup Komutanı olan Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımız ruhunuz şad olsun. Çanakkale geçilmez. Geçilemez!!! "
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4ZÜLFÜ LİVANELİ
"Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek, Anadolu’nda
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmet’in yattığı yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğduğu sele
Mübarek kanının akıttığı yerdir.
Düşün ki, haşr olan kan, kemik eti
Yaptığı bu tümsek, amansız çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir."
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5HAKAN ALTUN
"Minnet ve saygıyla...
Çanakkale geçilmez"
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6MELTEM CUMBUL
"Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi, temel ilke ve nitelikleriyle geleceğe, dünya milletleri arasında hak ettiği konuma taşımak için mücadele verirken, bizi millet yapan yüksek değerleri canlı tutmalı, unutturmamalı ve daima yüceltmeliyiz"
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7CELİL NALÇAKAN
"“Uykuda kestiler üçümüzü,
kurşuna dizdiler ikimizi,
Ahmet oğlu Nasuh arkadaşımın adı,
Reşadiyeli Veli oğlu Memet benimkisi.
Bir de altıncımız var,
kara kaytan bıyıklı bir şehit,
son mekânı şöyle dursun, adını da bilen yok...”
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8MEHMET OKUR
"18 Mart Çanakkale Zafer’inin 104. Yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ve bu uğurda can veren tüm şehitlermizi saygıyla ve minnetle anıyoruz."
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9SELDA BAĞCAN
"Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ölümden bir an bile korkmamış gözünü kırpmadan vatanımız uğruna can veren Şehitlerimizi saygı ile anıyorum.."
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10GÜLBEN ERGEN
"Bastığın yerleri toprak diyerek geçme! Tanı"
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SEDA SAYAN
"104.yıl"