Ünlü isimlerden Beşiktaş'a destek (Bırakmam Seni kampanyası bağış miktarları)

Beşiktaş Kulübü’nün başlattığı Bırakmam Seni kampanyası için Vodafone Park’ta düzenlenen ve canlı yayınlanan destek gecesinde siyah beyazlılar yaklaşık 100 milyon TL bağış topladı. Kampanyaya birçok ünlü isim de bağışta bulundu.

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10.08.2020 - 12:47

Beşiktaşlı ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan’ın sunuculuğunu yaptığı geceye; Barış Murat Yağcı, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi, Erkan Petekkaya, Hakan Altun, Hülya Avşar, İsmail Demirci, Mehmet Erdem, Onur Buldu, Ömür Gedik, Zafer Algöz de konuk oldu.

Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ile tüm branşlarda Beşiktaş forması giymiş eski ve faal sporcular ile antrenörler de yer aldı.

Siyah beyazlıların başkanı, açılış konuşmasında “Sayın Rahmi Koç’un kampanyamıza 10 milyon Lira destek vererek programımıza başlayacağımızı söylemek istiyorum” dedi. Çebi ayrıca, “Yönetim kurulum 5 milyon TL bağışta bulunuyor. Ben de Beşiktaş Başkanı olarak 5 milyon TL bağışta bulunuyorum” ifadelerini kullandı.







Bununla birlikte camianın önde gelen isimlerinden Cemil Kazancı ve Nevzat Demir 2’şer milyon, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de 1 milyon lira bağışladı. Bununla ismini vermek istemeyen iki kişi toplamda 4 milyon TL’lik bağışta bulundu.

Beşiktaşlı ünlü isim Yılmaz Erdoğan, "Kafamızda bir rakam yoktu ancak toplayabileceğimiz en yüksek rakamı istiyorduk. Bizimle ilgili bir şey değil, katkı sunan herkesle ilgili bir durum. Biz sadece ön ayak olduk. Beşiktaşlı olarak zaten görevimiz bizim" diye konuştu.







ÜNLÜ İSİMLERİN BAĞIŞLARI 50 bin lira bağış yapan Hülya Avşar, "Bu dönem öyle bir dönem ki herkesin; herkese, her şeye desteği var. Bizlerin de kulübümüze bunu her şekilde yapmamız gerekiyor" dedi.











Murat Boz



150 bin TL







Cem Yılmaz



20 bin TL







Sarp Apak



20 bin TL







Gökhan Tepe



11 bin 903 lira







Haluk levent



"Online bir çalışma yaparak en az 120 bin tl toplayıp bağışlayacağız"

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