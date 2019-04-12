Ünlü isimlerden Can Bartu mesajları
Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu hayatını kaybetti. Magazin ve sanat dünyasının yıldızları Türk sporunun Sinyor Bartu'su hakkındaki duygularını sosyal medyadan paylaştı. İşte ünlü isimlerin Can Bartu mesajları...
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1Acun Ilıcalı:
Spor camiasının efsane ismi, değerli sporcu Can Bartu’nun vefatından büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.
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2Can Yılmaz:
Fenerbahçemizin ve Türk sporunun efsanesi, Milli takım formasını hem futbolda hem de basketbolda giyen ilk ve tek sporcu, “Sinyor” Can Bartu’ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı Cennet olsun.
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3Işın Karaca:
Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin büyük efsanesi Can Bartu abimiz vefat etmiş. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun
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4Yavuz Seçkin
Cihatlar, Lefterler, Canlar, Fikretler... Karakterlerinize, hikayelerinize hayran kalarak büyüdük, her zaman hayranlıkla baktık.
Türk sporunun değerli ismi Can Bartu’ya Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanın cennet olsun Sinyor.
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5Gökhan Özoğuz:
Babamın eczanesinde metal bir levaha da kupalı çizimi vardı. FB'de ecZaneye her geldiğinde koşardık SENİOR derlerdi ona . Babam ile muhabbet ederken hayran hayran bakardık. Vakti gelen her canlı gibi döngüsünde yürüyor. Biten yiten yok
Yanlızca sevgi var
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6Aysegül Aldinç:
Rahmetli babam spor yazarıydı. Eve iş getiren bir spor yazarı... Anlar anlamaz, babamın futbolla ilgili anlattıklarını ilgiyle dinlerdik annemle. Babamın monologlarında Can Bartu ve Metin Oktay’ın yeri ayrıydı. Bir efsane daha aramızdan ayrıldı. Türk futbolu ve basketbolu “sinyor” unu kaybetti. Allahın rahmeti üzerine olsun. Ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.
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Aras Bulut İynemli:
Türk Sporunun Efsane İsmi Can Bartu’yu kaybettik... Mekanın Cennet Olsun Sinyor
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8Metin Akpınar:
Bir efsanemizi daha kaybettik
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9Rıdvan Dilmen Sinyor Bartu'yu anlattı: Benimle ilgili ne yazmış diye merak ederdim
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Can Bartu 83 yaşında vefat etti. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen Türk futbolunun "Sinyor"unu anlattı. Dilmen, “Mesela futbol oynarken hep merak ederdim benle ilgili ne yazmış derdim, okurdum. Çok zor beğenirdi. Messi, Maradona olmanız lazımdı. Çok çok iyi oynamanız lazımdı beğenmesi için” dedi.
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