Ünlü isimlerden Can Bartu mesajları

1 Acun Ilıcalı:

Spor camiasının efsane ismi, değerli sporcu Can Bartu’nun vefatından büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

2 Can Yılmaz:

Fenerbahçemizin ve Türk sporunun efsanesi, Milli takım formasını hem futbolda hem de basketbolda giyen ilk ve tek sporcu, “Sinyor” Can Bartu’ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı Cennet olsun.

3 Işın Karaca:

Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin büyük efsanesi Can Bartu abimiz vefat etmiş. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun

4 Yavuz Seçkin

Cihatlar, Lefterler, Canlar, Fikretler... Karakterlerinize, hikayelerinize hayran kalarak büyüdük, her zaman hayranlıkla baktık.

Türk sporunun değerli ismi Can Bartu’ya Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanın cennet olsun Sinyor.

5 Gökhan Özoğuz: ‏

Babamın eczanesinde metal bir levaha da kupalı çizimi vardı. FB'de ecZaneye her geldiğinde koşardık SENİOR derlerdi ona . Babam ile muhabbet ederken hayran hayran bakardık. Vakti gelen her canlı gibi döngüsünde yürüyor. Biten yiten yok

Yanlızca sevgi var

6 Aysegül Aldinç:

Rahmetli babam spor yazarıydı. Eve iş getiren bir spor yazarı... Anlar anlamaz, babamın futbolla ilgili anlattıklarını ilgiyle dinlerdik annemle. Babamın monologlarında Can Bartu ve Metin Oktay’ın yeri ayrıydı. Bir efsane daha aramızdan ayrıldı. Türk futbolu ve basketbolu “sinyor” unu kaybetti. Allahın rahmeti üzerine olsun. Ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.

7 Aras Bulut İynemli: Türk Sporunun Efsane İsmi Can Bartu’yu kaybettik... Mekanın Cennet Olsun Sinyor

8 Metin Akpınar:

Bir efsanemizi daha kaybettik