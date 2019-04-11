Ünlü isimlerden köpek katliamına tepki

Şebnem Ferah "Farkli zamanlarda sahiplendigim bir kopegim ve iki kedim var. Aramiza en son Marco katildi ve hicbiri bebek olmadigindan ilk zamanlar ayni evde birbirlerini gorerek yasamalari hem kendileri icin hem benim icin cok zorluk cikariyordu, yasayanlar bilir, evde surekli gerilim vardi. Biraz sabir ve egitimle zaman icinde fotografta gordugunuz hale kavustuk. Onlar beraber yasamayi ogrendi ama biz insanlar dunya uzerinde baska canlilarla yasamayi ogrenemedik, onlarin yasam hakkina saygi duymayi beceremedik. Adeta dunya sadece bize ait... Diger her sey dekor... Ankara’daki katliamin ve bu zihniyetin utancini nasil tasiyip duzeltiriz bilmiyorum... cok yazik."

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Demet Evgar



"Avlu dizisinin yıldızı Demet Evgar ise Ankara Barosu'nun açıklamasını sayfasına taşıdı: Bugüne Ankara Batıkent’te zehirlenerek öldürülen köpeklerin vahşetiyle uyandık. Suç duyurusunu hazırladığımız zaman 13 olan sayı, maalesef ki bu satırları yazarken 17’ye yükseldi.

Öncelikle, zehirlenen hayvanların yaklaşık 45 dakika boyunca kıyvanarak, acı çekerek ve ağlayarak öldükleri gerçeğini belirtmek zorundayız ki, yaşanan vahşetin boyutları daha iyi anlaşılsın.

Kalbinde sevgiden başka hiçbir şey olmayan ve yaşama hakkı hiç kimseden az olmayan bu canlılara zehirli tavuk parçaları vererek dakikalarca çektikleri acı sonrasında canlarını almak, sadece davranış ve ahlak kuralları ile değil bizzat hukuk kuralları ile yaptırımla karşılanmalıdır.

Yine bir köpek ve kuşun gözlerine kimyasal sıkarak işkence eden ve bunu sosyal medya hesabından herkese gösteren işkenceci hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Halen sahipli/sahipsiz hayvan ayrımı yapan ve bir önceki yüzyıla ait olması gereken 5199 sayılı Kanun’a inat, sokak hayvanları bütün insanlığındır ve her birinin binlerce sahibi, binlerce insan arkadaşı vardır. Bu sebeple suç duyurumuzu sadece 5199 sayılı Kanun’a muhalefetten değil Türk Ceza Kanunu’nun 151. maddesi çerçevesinde yaptık. Çünkü siyasi irade bu kanunu değiştirmiyorsa eğer, bizzat ellerimizle ve kanayan vicdanlarımızın bitmeyecek gayretiyle hayvanlara yapılan zulümle ve zulmü yapanlarla böyle böyle savaşacağız. Gün geldiğinde herkes bütün hayvanların sahipli ya da sahipsiz olmasına bakılmaksızın bütün insanlığın koruması altında olduğunu, en az bizim kadar adaletin tesisinden yararlanma hakları olduğunu kabul edecek ve işte o gün daha güzel bir dünyaya uyanacağız.

Katiller ve işkenceciler hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve sürecin peşinde olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz."