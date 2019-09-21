Ünlü isimlerden Neslican Tay paylaşımları

1 Demet Akbağ:

Ahh güzel kız, ahh tatlı neslican , güzel gözlerindeki ışıklar gibi aydınlık olsun yattığın yer.





2 Sıla

Yıldızlar sana iyi bakacak güzel çocuk. Biz de seni ve cesur kalmayı hiç unutmayacağız.

3 Serenay Sarıkaya:

"Güzel Nesli... Hepimize öyle duygular bırakıp gittin ki... Korkusuzluğun, cesaretin, inancın, mücadelen, yaşama sevincin ile hepimize inanılmaz bir örnek oldun, bize önceliklerimizi yeniden hatırlattın... Mücadelen çok ama çok güzeldi... Hep var olacaksın... Seni çok seviyorum..."





4 Kenan Doğulu:

Bütün dünyaya cesaretin ne demek olduğunu gösterdin güzel Neslican. "Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim" demiştin. Senin mücadelen hepimize ilham olmaya devam edecek. Senin yaşama sevincin bizim umudumuz olacak. Işıklar içinde ol.





5 Mine Tugay:

Üzüntümün tarifi yok..Boğazım düğüm düğüm. Çoook çooook üzgünüm







6 Can Yılmaz:

Güle güle güzel insan, mekanın Cennet olsun. Huzur içinde uyu, sen elinden geleni yaptın...





7 Nergis Kumbasar:

Gülüşü güzel güçlü kız. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.





8 Aydan Taş:

Biz, hayatta karşımıza çıkan incir kabuğunu doldurmayacak zorluklarda “Ben bunun üstesinden nasıl geleceğim? Dünyanın en büyük felaketi bu” deme cüretini gösterirken, Sen, çektiğin acılara ve zorluklara rağmen ayakta dimdik durarak o güzel enerjinle hayata sımsıkı tutundun ve güçlü olmak adına en güzel dersi verdin hepimize. Seninle iyi ki yollarımız kesişti. Bana hep umut olacaksın. Yolun ışık olsun güzel Neslim





9 Sibel Can:

Sen güçlü cesur yürekli bir savaşçıydın çok üzgünüm. Sen bizim saçlarımız, sol bacağımız, acıyan kalbimiz olarak kalacaksın. Mekanın sevdiğin çiçeklerle dolu cennet bahçesi olsun...

10 Kemal Doğulu:

Bir güzel ruh daha eksildi aramızdan. Bunu da yenersin diyordum hep. Olmadı, mekanın cennet olsun





11 Yağmur Sarnıç:

Nur yüzlü güzel kız Mekanın cennet olsun. Bende sevdiklerimi gözümün önünde kanserden kaybederken çırpınışlarını çaresizce izlemiş biri olarak Neslicanı gördüğümde inşallah iyileşir diye dua etmiştim ama Rabbim demek ki onu daha çok seviyormuş yanına almış.. Çok üzgünüm Allah sevdiklerine sabır versin inşallah.



