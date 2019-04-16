Ünlü isimlerden Notre Dame Katedrali paylaşımları

1 Nicolas Sarkozy



"Bu trajedide derin bir üzüntü yaşıyorum. Fransa'nın yüreğine, kimliğine ve tarihine dokundu."







2 Berna Laçin



"Kalbim acıyor... Dünya mirası , Avrupa’nın en çok ziyaret edilen tarihi eseri, Victor Hugo’nun ölümsüz eserinin baş kahramanı, muhteşem Notre Dame de Paris

cayır cayır yanıyor, mum gibi eriyor ve yok oluyor."

3 Carla Bruni



"Hüzün"







4 Marion Cotillard



"Paris benim dünyam, üzüntü içindeyim"







5 Ahmet Ümit



"Ne kadar acı, Paris'teki Notre Dame Katedrali yanıyor. İnsanlığın ortak kültürel mirası yanıyor. Romanlardaki belleğimiz yanıyor. Ve buna sevinen insanlaşamamış bir mahluk türü var. Ve hala sesleri çıkıyor..."





6 Fazıl Say



"Notre Dame için çok çok üzgünüm. Bu nasıl olabildi anlaşılır gibi değil. Fransa halkının en yaralı günlerinden biridir, acılarını hissediyor, paylaşıyorum."







7 Sunay Akın



"Victor Hugo’nun ünlü romanından öğrendim, Notre Dame katedralini... Quasimodo’ya üzüldüm günlerce... İnsanlığın büyük bir mirası kül oluyor... Titanik’in battığı gün, Notre Dam da tarihe gömülüyor... Yüreğim alev alev, Nazım Hikmet’in dizelerine sığınıyorum:

“Henüz vakit varken gülüm,

Paris yanıp yıkılmadan,

henüz vakit varken gülüm,

yüreğim dalındayken henüz,

ben bir gece, şu Mayıs gecelerinden biri

Volter Rıhtımı’nda dayayıp seni duvara

öpmeliyim ağzından

sonra dönüp yüzümüzü Notrdam’a

çiçeğini seyretmeliyiz onun”







8 Eva Longoria



"Sevdiğim ülke Fransa bugün acı çekiyor. Notre Dame de Paris sonsuza dek unutulmayacak"









9 Kate Winslet



"14. yüzyıldan beri uzun süredir ayakta duran eşsiz bir dünya mirası örneği olan Notre Dame Katedrali'nin yanan fotoğraflarıyla dehşete düştüm."

10 Gonca Vuslateri



“Beni ateşlerden geçirip bağrına basacak odur. Çünkü öz evladıyım O’nun. Benimle birlikte yaşamaya layık değilsiniz sizler. Şu güzelim dünyayı yaratan Tanrım. Senin ermişlerine dünya ne zaman kucak açmayı öğrenecek? Ne zaman ulu Tanrım, ne zaman… Son sözüm bu işte.”







11 Pascal Nouma



"850 yıllık bir tarih yanıyor"