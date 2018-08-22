Ünlü isimlerin bayram tatili paylaşımları
Serenay Sarıkaya'nın tatil paylaşımına Elçin Sangu'dan cevap geldi. 33 yaşındaki oyuncu, aynı yerde tatil yaptığı meslektaşının kendisini çektiği fotoğrafı 'En sevdiğim gün batımı' notu ile paylaşıp Sarıkaya'ya göndermede bulundu. Peki ama 9 günlük bayram tatilinde hangi ünlü nerede dinleniyor. İşte ünlü isimlerin Instagram'da paylaştığı tatil fotoğrafları
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1
Elçin Sangu: En sevdiğimmm sunset (Serenay Sarıkaya)
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2Serenay Sarıkaya
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3Esra Kılıç
Kabak Koyu
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4Müjde Uzman
Kapadokya
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5
Azra Akın
Edirne
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6Seda Bakan Erel
Yunanistan
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7Hazal Filiz Küçükköse
Bozcaada
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8
Nilay Cafer
Atakum
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9Hayal Köseoğlu
Bozcaada
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10Vedat Atlı, Ozan Güven, Rıza Kocaoğlu
Bodrum
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11Gözde Çığacı
Kaş
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12
İrem Derici
Kıbrıs
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13Gülenay Kalkan
Kıbrıs
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14Timur Acar
Sivrice Koyu
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15Sinem Kobal
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16Şebnem Ferah
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17Tolga Sarıtaş
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18Nur Fettahoğlu