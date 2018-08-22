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Ünlü isimlerin bayram tatili paylaşımları

Serenay Sarıkaya'nın tatil paylaşımına Elçin Sangu'dan cevap geldi. 33 yaşındaki oyuncu, aynı yerde tatil yaptığı meslektaşının kendisini çektiği fotoğrafı 'En sevdiğim gün batımı' notu ile paylaşıp Sarıkaya'ya göndermede bulundu. Peki ama 9 günlük bayram tatilinde hangi ünlü nerede dinleniyor. İşte ünlü isimlerin Instagram'da paylaştığı tatil fotoğrafları

  • 1

    Elçin Sangu: En sevdiğimmm sunset (Serenay Sarıkaya)

  • 2

    Serenay Sarıkaya
  • 3

    Esra Kılıç
    Kabak Koyu
  • 4

    Müjde Uzman
    Kapadokya
  • 5

    Azra Akın
    Edirne

  • 6

    Seda Bakan Erel
    Yunanistan
  • 7

    Hazal Filiz Küçükköse
    Bozcaada
  • 8

    Nilay Cafer 

    Atakum

  • 9

    Hayal Köseoğlu
    Bozcaada
  • 10

    Vedat Atlı, Ozan Güven, Rıza Kocaoğlu
    Bodrum
  • 11

    Gözde Çığacı
    Kaş
  • 12

    İrem Derici

    Kıbrıs

  • 13

    Gülenay Kalkan
    Kıbrıs
  • 14

    Timur Acar
    Sivrice Koyu

  • 15

    Sinem Kobal
  • 16

    Şebnem Ferah
  • 17

    Tolga Sarıtaş
  • 18

    Nur Fettahoğlu
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