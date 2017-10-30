Ünlü isimlerin gerçek meslekleri
İşte bambaşka işlerle uğraşırken ünlü olup 'Nereden nereye' dedirten isimler ve onların ilk meslekleri...
-
1
Nur Fettahoğlu
Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde rol alan Nur Fettahoğlu, “Oyunculuk hep vardı aklımda. Ama ailem izin vermedi işte. Ablam çok erken yaşta işe başladı bankada. Bir gün ziyaretine gittim. Müdürleri oradaydı, tamamen tesadüf... ‘Sen de bankacı olacak mısın’ diye dalga geçtiler benimle. Ben de sınavına girdim ve kazandım. Kazanınca beş sene orada çalıştım" ifadelerini kullandı.
-
2Tuba Büyüküstün / Dekor ve sahne tasırımcısı
-
3Buğra Gülsoy / Mimar
-
4Beren Saat / İşletmeci
-
5Şener Şen / Sınıf öğretmeni
-
6Canan Ergüder / Garson
“Türkiye’ye dönmeyi hiç düşünmüyordum. Çünkü o sırada evliydim. ‘Bıçak Sırtı’nda rol almak üzere Türkiye’ye döndüm. Sonra Erol Avcı beni ‘Bıçak Sırtı’ndan sonra, Binbir Gece’ye geçirmek istedi. Ben de hayır diyemedim. Çünkü, ‘Ben ne yapacağım, Amerika’ya dönüp bir daha garsonluk mu yapacağım’ dedim."
-
7Rafet El Roman / Müezzin
-
8Candan Erçetin / Arkeolog / Müzik öğretmeni
-
9Nuri Alço / İlaç Mümesilliği
-
10Hande Yener / Tezgahtar
-
11Levent Ülgen / Fizikçi
-
12Deniz Seki / Güzellik uzmanı
-
13Muazzez Ersory / Tezgahtar
-
14Necati Şaşmaz / Turizmci
-
15Orhan Edip Ertürk / Doktor
-
16Murat Han / Bahçıvan
-
17İzzet Altınmeşe / Berber
-
18
Can Yaman / Avukat
-
19Serdar Ortaç/ Tornacı
-
20Yaşar / Turist rehberi
-
21Mirkelam / Mühendis
-
22Ferhat Göçer / Doktor