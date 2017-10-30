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Ünlü isimlerin gerçek meslekleri

İşte bambaşka işlerle uğraşırken ünlü olup 'Nereden nereye' dedirten isimler ve onların ilk meslekleri...

  • 1

    Nur Fettahoğlu

    Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde rol alan Nur Fettahoğlu, “Oyunculuk hep vardı aklımda. Ama ailem izin vermedi işte. Ablam çok erken yaşta işe başladı bankada. Bir gün ziyaretine gittim. Müdürleri oradaydı, tamamen tesadüf... ‘Sen de bankacı olacak mısın’ diye dalga geçtiler benimle. Ben de sınavına girdim ve kazandım. Kazanınca beş sene orada çalıştım" ifadelerini kullandı. 

  • 2

    Tuba Büyüküstün / Dekor ve sahne tasırımcısı
  • 3

    Buğra Gülsoy / Mimar
  • 4

    Beren Saat / İşletmeci
  • 5

    Şener Şen / Sınıf öğretmeni
  • 6

    Canan Ergüder / Garson

    “Türkiye’ye dönmeyi hiç düşünmüyordum. Çünkü o sırada evliydim. ‘Bıçak Sırtı’nda rol almak üzere Türkiye’ye döndüm. Sonra Erol Avcı beni ‘Bıçak Sırtı’ndan sonra, Binbir Gece’ye geçirmek istedi. Ben de hayır diyemedim. Çünkü, ‘Ben ne yapacağım, Amerika’ya dönüp bir daha garsonluk mu yapacağım’ dedim."
  • 7

    Rafet El Roman / Müezzin
  • 8

    Candan Erçetin / Arkeolog / Müzik öğretmeni
  • 9

    Nuri Alço / İlaç Mümesilliği
  • 10

    Hande Yener / Tezgahtar
  • 11

    Levent Ülgen / Fizikçi
  • 12

    Deniz Seki / Güzellik uzmanı
  • 13

    Muazzez Ersory / Tezgahtar
  • 14

    Necati Şaşmaz / Turizmci
  • 15

    Orhan Edip Ertürk / Doktor
  • 16

    Murat Han / Bahçıvan
  • 17

    İzzet Altınmeşe / Berber
  • 18



    Can Yaman / Avukat
  • 19

    Serdar Ortaç/ Tornacı
  • 20

    Yaşar / Turist rehberi
  • 21

    Mirkelam / Mühendis
  • 22

    Ferhat Göçer / Doktor
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