Ünlü isimlerin parfümleri ve yakınlarının onları anlatmak için kullandıkları kokular

Brad Pitt

Jennifer Lawrence’in eski bir arkadaşı Laura Simpson, 2014’te kaleme aldığı bir yazıda Hollywood camiasını dışarıdan bir göz olarak değerlendirmişti.Brad Pitt’in nasıl koktuğuna da değinen Simpson, şöyle konuşmuştu: Brad Pitt harika kokuyor. Daha önce hiç koklamadığım bir şey gibi. Sonunda hangi parfümü kullandığını sorarız ve bize şöyle söyler: ‘Parfüm kullanmıyorum, sanırım bu benim kokum.’ Ona inanmamalıyım çünkü bu, insanlığa haksızlık olur.