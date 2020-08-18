Ünlü isimlerin parfümleri ve yakınlarının onları anlatmak için kullandıkları kokular

18.08.2020 - 07:25
Beyonce, David Beckham ve Katy Perry gibi birçok yıldız, kendi koku serilerini piyasaya sürmek ve koku tercihlerini hayranlarıyla paylaşmak için parfüm evleriyle işbirliği yaptı. Ünlülerin koku tercihleri ve kendi kokuları, en merak edilen konulardan biri. Bu nedenle ünlülerin yakın arkadaşları veya akrabaları konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Örneğin Beyonce’la birlikte çalışan Model Winnie Harlow, Grammy ödüllü şarkıcının nasıl koktuğunu öğrenme şansı yakaladığını söylüyor. Harlow’a göre ünlü şarkıcı, kakao yağı ve limon gibi kokuyor.
Hailey Baldwin
The Ellen Show’da konuşan Justin Bieber, eşi Hailey Baldwin’in Ariana Grande'nin parfümlerinden birini kullandığını söylemişti. Ariana Grande'nin parfümü gibi kokuyor, güzel kokuyor. Bu güzel bir koku. Çiçek ve meyve gibi.
Robert Pattinson
Ünlü oyuncu Şubat’ta verdiği bir röportajda parfümleri çok sık kullanmadığını söylemişti.
Twilight (Alacakaranlık) serisiyle tanınan aktör, “Pek çok kişi pastel boya gibi koktuğumu söyler” demişti.
Kanye West
Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian, Eşi Kanye West’in nasıl koktuğu sorusuna şöyle cevap vermişti: Zengin. Bunu açıklayamıyorum. Ama zengin bir insan gibi, para gibi kokuyor.
Brad Pitt
Jennifer Lawrence’in eski bir arkadaşı Laura Simpson, 2014’te kaleme aldığı bir yazıda Hollywood camiasını dışarıdan bir göz olarak değerlendirmişti.Brad Pitt’in nasıl koktuğuna da değinen Simpson, şöyle konuşmuştu: Brad Pitt harika kokuyor. Daha önce hiç koklamadığım bir şey gibi. Sonunda hangi parfümü kullandığını sorarız ve bize şöyle söyler: ‘Parfüm kullanmıyorum, sanırım bu benim kokum.’ Ona inanmamalıyım çünkü bu, insanlığa haksızlık olur.
Meryl Streep
2018 Oscar’ında Jimmy Kimmel’in muhabiri Guillermo Rodriguez, Maryl Streep’in nasıl koktuğunu öğrenme fırsatı yakalamıştı. Rodriguez, ünlü oyuncuyla kucaklaşan Tiffany Haddish’e Streep’in nasıl koktuğunu sorunca şu cevabı almıştı: Nasıl mı kokuyor? Başarı gibi.
Sophie Turner
Sophie Turner, nişanlısı Joe Jonas ile aynı parfümü kullandıklarını itiraf etti. ABD'li oyuncu Jonas ile parfümü (Le Labo Santal 33) ortak kullanıyoruz. Erkeksi kokuları seviyorum" dedi.
Angelina Jolie
Parfüm: Carolina Herrera
Adele
Parfüm: Dior Hypnotic Poison
Jennifer Aniston
Parfüm: Cacharel Anais
Kate Moss
Parfüm: L’Heure Bleue
Leonardo DiCaprio
Parfüm: Annick Goutal Les Nuits D'Hadrien
Taylor Swift
Parfüm: Wonderstruck