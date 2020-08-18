Ünlü isimlerin parfümleri ve yakınlarının onları anlatmak için kullandıkları kokular

Ünlülerin koku tercihleri ve kendi kokuları, en merak edilen konulardan biri, peki hangi ünlü nasıl kokuyor? İşte yakınlarının ünlü isimleri anlatmak için kullandıkları kokular ve onların kullandıkları parfümler...

18.08.2020 - 07:25

Ünlü isimlerin parfümleri ve yakınlarının onları anlatmak için kullandıkları kokular - 1

Beyonce, David Beckham ve Katy Perry gibi birçok yıldız, kendi koku serilerini piyasaya sürmek ve koku tercihlerini hayranlarıyla paylaşmak için parfüm evleriyle işbirliği yaptı.  Ünlülerin koku tercihleri ve kendi kokuları, en merak edilen konulardan biri. Bu nedenle ünlülerin yakın arkadaşları veya akrabaları konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Örneğin Beyonce’la birlikte çalışan Model Winnie Harlow, Grammy ödüllü şarkıcının nasıl koktuğunu öğrenme şansı yakaladığını söylüyor. Harlow’a göre ünlü şarkıcı, kakao yağı ve limon gibi kokuyor.

Ünlü isimlerin parfümleri ve yakınlarının onları anlatmak için kullandıkları kokular - 2

 Hailey Baldwin

The Ellen Show’da konuşan Justin Bieber, eşi Hailey Baldwin’in Ariana Grande'nin parfümlerinden birini kullandığını söylemişti. Ariana Grande'nin parfümü gibi kokuyor, güzel kokuyor. Bu güzel bir koku. Çiçek ve meyve gibi.

  

Ünlü isimlerin parfümleri ve yakınlarının onları anlatmak için kullandıkları kokular - 3

Robert Pattinson

 Ünlü oyuncu Şubat’ta verdiği bir röportajda parfümleri çok sık kullanmadığını söylemişti.

Twilight (Alacakaranlık) serisiyle tanınan aktör, “Pek çok kişi pastel boya gibi koktuğumu söyler” demişti.

 

Ünlü isimlerin parfümleri ve yakınlarının onları anlatmak için kullandıkları kokular - 4

Kanye West

 Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian, Eşi Kanye West’in nasıl koktuğu sorusuna şöyle cevap vermişti: Zengin. Bunu açıklayamıyorum. Ama zengin bir insan gibi, para gibi kokuyor.

 

Ünlü isimlerin parfümleri ve yakınlarının onları anlatmak için kullandıkları kokular - 5

Brad Pitt

Jennifer Lawrence’in eski bir arkadaşı Laura Simpson, 2014’te kaleme aldığı bir yazıda Hollywood camiasını dışarıdan bir göz olarak değerlendirmişti.Brad Pitt’in nasıl koktuğuna da  değinen Simpson, şöyle konuşmuştu: Brad Pitt harika kokuyor. Daha önce hiç koklamadığım bir şey gibi. Sonunda hangi parfümü kullandığını sorarız ve bize şöyle söyler: ‘Parfüm kullanmıyorum, sanırım bu benim kokum.’ Ona inanmamalıyım çünkü bu, insanlığa haksızlık olur.

 

Ünlü isimlerin parfümleri ve yakınlarının onları anlatmak için kullandıkları kokular - 6

Meryl Streep

 2018 Oscar’ında Jimmy Kimmel’in muhabiri Guillermo Rodriguez, Maryl Streep’in nasıl koktuğunu öğrenme fırsatı yakalamıştı. Rodriguez, ünlü oyuncuyla kucaklaşan Tiffany Haddish’e Streep’in nasıl koktuğunu sorunca şu cevabı almıştı: Nasıl mı kokuyor? Başarı gibi.

 

 

Ünlü isimlerin parfümleri ve yakınlarının onları anlatmak için kullandıkları kokular - 7

Sophie Turner

Sophie Turner, nişanlısı Joe Jonas ile aynı parfümü kullandıklarını itiraf etti. ABD'li oyuncu Jonas ile parfümü (Le Labo Santal 33) ortak kullanıyoruz. Erkeksi kokuları seviyorum" dedi.

Ünlü isimlerin parfümleri ve yakınlarının onları anlatmak için kullandıkları kokular - 8

Angelina Jolie

Parfüm: Carolina Herrera

Ünlü isimlerin parfümleri ve yakınlarının onları anlatmak için kullandıkları kokular - 9

Adele

Parfüm: Dior Hypnotic Poison

 

Ünlü isimlerin parfümleri ve yakınlarının onları anlatmak için kullandıkları kokular - 10

Jennifer Aniston

Parfüm: Cacharel Anais

Ünlü isimlerin parfümleri ve yakınlarının onları anlatmak için kullandıkları kokular - 11

Kate Moss

Parfüm: L’Heure Bleue

Ünlü isimlerin parfümleri ve yakınlarının onları anlatmak için kullandıkları kokular - 12

Leonardo DiCaprio

Parfüm: Annick Goutal Les Nuits D'Hadrien

Ünlü isimlerin parfümleri ve yakınlarının onları anlatmak için kullandıkları kokular - 13

Taylor Swift

Parfüm: Wonderstruck

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