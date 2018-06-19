Ünlü isimlerin tatil fotoğrafları (19 Haziran 2018)
ntv.com.tr
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri yaz tatilini Türkiye ve yurtdışında sürdürüyor. Ünlü isimler tatillerinde çekilen renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte ünlüler tatil manzaraları...
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1Zeynep Alkan
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2Nur Fettahoğlu
"Bazen ; çocuksu , hınzır bir gülümseme sarar , ruhumu"
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3Beren Saat
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4Cansu Dere (Jamaika)
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5Irmak Ünal
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6Nilperi Şahinkaya
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7Eda Taşpınar (Yunanistan-Mikonos)
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8Elvin Levinler (Portekiz)
"Burası sizce kaça patlar bize"
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9Kıvılcım Ural (Türkiye-Kapadokya)