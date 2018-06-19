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Ünlü isimlerin tatil fotoğrafları (19 Haziran 2018)

ntv.com.tr

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri yaz tatilini Türkiye ve yurtdışında sürdürüyor. Ünlü isimler tatillerinde çekilen renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte ünlüler tatil manzaraları...

  • 1

    Zeynep Alkan
  • 2

    Nur Fettahoğlu

    "Bazen ; çocuksu , hınzır bir gülümseme sarar , ruhumu"
  • 3

    Beren Saat
  • 4

    Cansu Dere (Jamaika)
  • 5

    Irmak Ünal
  • 6

    Nilperi Şahinkaya
  • 7

    Eda Taşpınar (Yunanistan-Mikonos)
  • 8

    Elvin Levinler (Portekiz)

    "Burası sizce kaça patlar bize"
  • 9

    Kıvılcım Ural (Türkiye-Kapadokya)
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