Ünlü mankenler Kapadokya’da

Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi için Kapadokya’ya gelen 30 manken, yaklaşık 32 derece sıcaklıkta gerçekleşen bir projede yer aldı. Kapadokya'nın muhteşem doğası eşliğinde gerçekleştirilen çekimlere yörenin meşhur atları da eşlik etti.

İHA 24.05.2021 - 13:04

Ünlü mankenler Kapadokya’da - 1
Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi Kapadokya’da yapıldı.
Ünlü mankenler Kapadokya’da - 2
Kapadokya'ya gelen 30 manken, yaklaşık 32 derece sıcaklıkta çekimlere katıldı.
Ünlü mankenler Kapadokya’da - 3
"Güzel atlar diyarı" Kapadokya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten mankenlerden Özge Ulusoy ve Jessica May ise çekim aralarını fırsata çevirdi.
Ünlü mankenler Kapadokya’da - 4
Atlara olan sevgileriyle bilinen Ulusoy ve May, çekimlerde kendilerine eşlik eden atlar ile yakından ilgilendi.
Ünlü mankenler Kapadokya’da - 5
Peri bacalarının büyülü atmosferinde başarıyla tamamlanan çekimler sonrasında soluğu atların yanında alan iki manken, at safari yaparak adeta yorgunluk attı.

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