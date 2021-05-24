Ünlü mankenler Kapadokya’da

Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi için Kapadokya’ya gelen 30 manken, yaklaşık 32 derece sıcaklıkta gerçekleşen bir projede yer aldı. Kapadokya'nın muhteşem doğası eşliğinde gerçekleştirilen çekimlere yörenin meşhur atları da eşlik etti.
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İHA 24.05.2021 - 13:04
Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi Kapadokya’da yapıldı.
Kapadokya'ya gelen 30 manken, yaklaşık 32 derece sıcaklıkta çekimlere katıldı.
"Güzel atlar diyarı" Kapadokya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten mankenlerden Özge Ulusoy ve Jessica May ise çekim aralarını fırsata çevirdi.
Atlara olan sevgileriyle bilinen Ulusoy ve May, çekimlerde kendilerine eşlik eden atlar ile yakından ilgilendi.
Peri bacalarının büyülü atmosferinde başarıyla tamamlanan çekimler sonrasında soluğu atların yanında alan iki manken, at safari yaparak adeta yorgunluk attı.
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