Ünlü modacı Kenzo Takada Bodrum'da
Anadolu Ajansı
Ünlü Japon moda tasarımcısı Kenzo Takada, Bodrum'a gelerek burada mavi tura çıktı. Takada'nın yaklaşık 40 derece sıcakta gömlek, kazak ve ceketli olması dikkat çekti.
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Tatil için Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum ilçesini tercih eden Kenzo Takada ve beraberindekiler, akşam saatlerinde bir acente şirketine ait vip minibüsle Bodrum Limanı'na geldi.
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Minibüsten inen Takada ve beraberindekiler, limanda kendileri için özel olarak hazırlanan ve çok sayıda mürettebatın bulunduğu 30 metrelik Bodrum Guletine bindi.
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Tekneye binişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Takada, "Bodrum'u çok seviyorum. Yaklaşık 20 yıl önce yine gelmiştim." dedi.
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Daha sonra tekneye binen Takada, tekne kaptanı ve diğer mürettebat tarafından karşılandı.
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Bir süre tekne personeliyle sohbet eden ünlü moda tasarımcısı, teknenin iç kısımlarını da inceledi.
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6Kenzo Takada ve beraberindekilerin yanlarında çok sayıda bavul getirdiği gözlendi.
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7Takada'nın bir süre ilçede tatil yapacağı ve Bodrum koylarını gezeceği öğrenildi.
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8Daha önce İstanbul'a da gelen Takada ile Dilan Çiçek Deniz Raşit Bağzıbağlı'nın defilesini birlikte izlemişti.