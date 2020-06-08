Ünlü model Ireland Baldwin protestoda

Ünlü model Ireland Baldwin, George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle başlayan protestolara katıldı. (Fotoğraflar: BACKGRID USA) Sinema dünyasının iki usta oyuncusu Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı olan model Ireland Baldwin, George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle başlayan gösterilerde görüntülendi. Baldwin, bir grup arkadaşıyla birlikte bir kamyonetle protesto konvoyuna katıldı. Kıyafetine uygun renkte maskesiyle dikkat çeken Baldwin, bir yandan slogan atarken bir yandan da yanında getirdiği yiyecekleri göstericilere dağıttı. Baldwin son günlerde Los Angeles çevresindeki protestolara katılmasıyla sık sık gündeme gelmişti. İşte ünlü yıldızın protestolardan yansıyan diğer kareleri...