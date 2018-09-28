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Ünlü model Tare Fares Bağdat'ta öldürüldü

Iraklı model Tare Fares, Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Fares'in daha önce terör örgütü DAEŞ tarafından tehdit edildiği belirtildi.

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    Fotomodel Tara Fares, Irak’ın başkenti Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
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    Iraklı bir baba ile Lübnanlı bir annenin kızı olan 1 çocuk annesi Fares'in bsiklet sürerken silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.
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    Instagram'da yaklaşık 3 milyon takipçisi olan Fares, daha önce DAEŞ terör örgütünden ölüm tehditleri almıştı.
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    22 yaşında hayata veda eden Fares, tehditlerden dolayı bir süre Erbil'de yaşamıştı.
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    Hastanede yaşamını yitiren Fares'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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