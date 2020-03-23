Ünlü oyuncu Burak Hakkı corona'dan kaçtı çiftliğe yerleşti

Ünlü oyuncu Burak Hakkı, corona virüs salgınından korunabilmek için oğlu ve annesiyle beraber Çanakkale’deki çiftliğine yerleşti.

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23.03.2020 - 13:03

Annesi ve oğlunu da alıp Gelibolu’nun Güneyli Köyü’nde bulunan çiftliğine giden Burak Hakkı, salgını ciddiye almayanları da eleştirdi.







Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre Hakkı yaptığı açıklamada, “Millet işin esprisinde. İtalya’nın durumu malum, bizde İtalya’nın yüzde 10’u kadar bile hastane yok. 1 ay sonrasını düşünemiyorum" dedi.







47 yaşındaki ünlü oyuncu, “Ben bu süreyi oğlum ve annemle çiftlikte geçiriyorum. Tohum ekiyorum, bahçe işleriyle, tarımla uğraşıyorum. Kitap okuyorum, televizyon izliyorum ve gündemi takip edip doğru bilgilenmeye çalışıyorum” diye konuştu.







Hakkı daha önce verdiği bir röportajda ise, hayatta asıl patronun tabiat olduğunu dile getirmişti.







Hakkı, "Ne kadar uğraşırsan uğraş, varacağın nokta toprakta bir parça olmak… O yüzden pişman olmayacağınız, keyif aldığınız şeyler yapmanız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.